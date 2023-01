Faixa de isenção do IR pode ser ampliada ainda este ano, diz ministro

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Luiz Marinho, ministro do Trabalho, comenta sobre isenção do IR

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil deve acontecer de forma gradual, e que alguma correção pode ser feita ainda neste ano.

“Esse é o compromisso do presidente Lula [ampliar a faixa de isenção para R$ 5 mil]. Mas não é um compromisso de fazer imediatamente, é de construir essa possibilidade”, afirmou Marinho, em entrevista à Globonews nesta terça-feira (24). “Nós vamos cumprir essa promessa se a economia der garantias de cumprimento dessa promessa. O presidente Lula é muito responsável”, acrescentou.

De acordo com Marinho, a faixa de isenção de R$ 5 mil será alcançada por “degrauzinhos”. “É possível falar de alguma correção para esse ano? Talvez seja. A economia vem trabalhando. Vai coordenar o processo. Tem esse espaço, vamos fazer. Não tem, vamos trabalhar para o ano seguinte”, declarou.

Desde 2016, a tabela do Imposto de Renda não passa por correções, e ampliar a faixa de isenção para R$ 5 mil foi uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana, Lula reafirmou seu compromisso com a pauta em cerimônia com centrais sindicais no Palácio do Planalto.

