Fadinha viralizou! Rayssa Leal atinge quase 4 milhões de seguidores no Instagram

Reprodução Rayssa Leal, a Fadinha

Rayssa Leal , de apenas 13 anos, está vendo seu número de seguidores crescer rapidamente no Instagram . Depois de ganhar medalha de prata no skate street feminino nas Olimpíadas de Tóquio na madrugada desta segunda-feira (26), a Fadinha já tem quase 4 milhões de seguidores na rede social .

Nas últimas 24 horas, milhões de seguidores começaram a seguir a atleta, que é a mais jovem a competir pelo Brasil na história dos Jogos Olímpicos . “O que é isso, minha gente? Não sabia, não. Desde o começo, quando eu comecei nas redes sociais, sempre foi meu sonho ter meu primeiro milhão. Ontem, eu ganhei o primeiro milhão, e hoje eu já tenho dois?”, disse ela, quando atingiu o segundo milhão de seguidores.

Em algumas horas, porém, o número se multiplicou. Na manhã desta segunda-feira, eram 3 milhões de pessoas acompanhando a atleta no Instagram. No momento da publicação desta reportagem, já são 3,8 milhões.

Dentre os milhões que acompanham o talento e carisma da skatista , estão nomes de peso. O famoso skatista Tony Hawk é um dos fãs da Fadinha, e sempre publica imagens de Rayssa em sua conta no Instagram. Nesta segunda-feira, a jovem compartilhou um dos posts e comemorou: “eu no story’s do tonynho”.

Além dele, a atriz Bruna Marquezine também segue Rayssa, o que fez a jovem gritar de alegria . “Eu acredito em fadas, acredito, acredito”, escreveu Bruna ao torcer pela Fadinha do skate.