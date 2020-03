Facebook transforma qualquer foto em uma imagem 3D; aprenda a fazer

Algo que faz bastante sucesso no Facebook são as fotos 3D, que seguem até mesmo o movimento do celular para criar efeitos interessantes. Anteriormente, para realizar o efeito, era necessário que a imagem seguisse uma série de regras, o que dificultava bastante a sua utilização.

Felizmente, com a ajuda da inteligência artificial , o Facebook liberou um recurso que é capaz de adicionar o efeito tridimensional em qualquer foto convencional. A seguir, veja como postar fotos 3D no Facebook usando o seu celular.

Importante



Esse novo recurso do Facebook só está disponível na versão normal do aplicativo para celulares com o Android ou iOS (sistema do iPhone ). Não é possível usar a nova função no Facebook Lite ou em sua versão para computadores através do navegador.

Como postar fotos 3D no Facebook

O método para fazer a postagem de uma imagem 3D no Facebook foi bem simplificado. Confira:

Acesse a Google Play ou a App Store e certifique-se de atualizar o Facebook para a sua última versão; Abra o aplicativo do Facebook normalmente, toque em “No que você está pensando” e vá em “Foto 3D”; Aguarde que a nova página ser carregada e toque em “Permitir acesso”. Então, conceda o acesso a sua galeria de imagens. Em nossos testes foi necessário abrir a função mais de uma vez para que a função fosse carregada corretamente; Aguarde o processo de conversão da foto e conclua a sua postagem.

Pronto! Agora, você já sabe como postar fotos 3D no Facebook sem precisar editar imagens ou realizar procedimentos mais complexos. É necessário lembrar que as postagens de fotos 3D podem ser visualizadas no app convencional para celulares e no computador, ou seja, apenas o Facebook Lite não é capaz de fazer a sua exibição de forma correta.