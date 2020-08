Facebook quer auditoria externa sobre relatório de revisão de conteúdo

Divulgação Explosão do Líbano: o convidado para live será Murilo Bon Meihy, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Estudos Árabes e Islâmicos

Na próxima quinta-feira (13) às 17h, o iG transmitirá uma entrevista ao vivo sobre a explosão no Líbano, suas causas e consequências. O entrevistado será Murilo Bon Meihy, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Estudos Árabes e Islâmicos pela Universidade Autónoma de Madrid. A live acontecerá no Instagram @portal_ig .

Depois da explosão no porto de Beirute no último dia 4, quando ainda não havia muitas informações ou análises sobre o fato, o professor fez um post no Facebook citando dez fatores que geraram a tragédia.

10 culpados pela explosão no porto de Beirute, no Líbano. 1. O Líbano vive uma crise econômica sem precedentes:… Posted by Murilo Bon Meihy on Tuesday, August 4, 2020