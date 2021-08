Facebook permite que contas no Afeganistão sejam bloqueadas com um clique

Unsplash Facebook cria novas ferramentas para o Afeganistão

O Facebook está adicionando novas ferramentas de segurança para usuários no Afeganistão. As medidas foram anunciadas pelo chefe de política de segurança da rede social, Nathaniel Gleicher, em sua conta no Twitter.

De acordo com Gleicher, as mudanças foram feitas levando em consideração feedbacks de ativistas, jornalistas e grupos da sociedade civil do país. Nesta semana, foi divulgada a informação de que locais estavam excluindo suas contas nas redes sociais com medo de que o Talibã encontrasse fotos que mostrassem possíveis conexões com países ocidentais e o ex-governo afegão.

Diante disso, uma das ferramentas adotadas pelo Facebook é a possibilidade de bloquear as contas com apenas um clique. “Quando seu perfil está bloqueado, as pessoas que não são seus amigos não podem baixar ou compartilhar sua foto de perfil ou ver as postagens em sua linha do tempo”, disse Gleicher.

A fim de proteger os cidadãos de se tornarem alvos, outra medida foi remover a capacidade de usuários de visualizarem e pesquisarem listas de amigos para qualquer conta do Facebook no Afeganistão.

Tanto o Instagram quanto o Facebook vão notificar os usuários locais ensinando as novas maneiras de protegerem suas contas. Segundo Gleicher, o Facebook está acompanhando a situação do Afeganistão de perto e “tomará medidas para ajudar a proteger as pessoas em tempo real”.