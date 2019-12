Facebook investiga vazamento de dados de 267 milhões de usuários

arrow-options shutterstock Veja os lançamentos da semana na Netflix





Todas as semanas, a Netflix adiciona novas filmes e séries ao catálogo, oferecendo sempre novas opções de conteúdo para seus assinantes, e é sempre bom saber o que vem por aí no serviço. Por causa disso, selecionamos as principais estreias desta semana na plataforma de streaming .

Os lançamentos da semana são poucos, mas prometem fazer bastante barulho. Um deles é ” Dois Papas “, de Fernando Meirelles. O filme mostra um momento decisivo para a Igreja Católica em que o Papa Bento XVI forma uma amizade surpreendente com o futuro Papa Francisco.









Outro destaque é a aguardadíssima série ” The Witcher “, com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia. Inspirada na série de livros que deu origem ao aclamado game para PCs e consoles, a série é uma aposta bem alta da Netflix , que prevê muitas temporadas futuras.

Confira abaixo os principais lançamentos de séries, filmes e especiais desta semana na Netflix:

Séries





Trilha Sonora – temporada 1 (18/12)

Era Uma Segunda Vez – temporada 1 (19/12)

Ultravioleta – temporada 2 (19/12)

The Witcher – temporada 1 (20/12)

Filmes

Quando Passa o Choque (19/12)

Dois Papas (20/12)

Documentários e especiais