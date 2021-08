Facebook e Vivo devem indenizar vítima de golpe no WhatsApp, diz TJSP

Reprodução: iG Minas Gerais Vítima de golpe por WhatsApp será indenizada em R$ 3,3 mil

O Facebook e a operadora Vivo foram condenados a indenizarem uma vítima de um golpe no WhatsApp em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os criminosos roubaram o perfil do usuário para conseguir dinheiro com pessoas próximas.

A mulher que moveu a ação disse que foi vítima das duas empresas. Do Facebook, que deveria garantir a segurança de sua plataforma e da Vivo, já que o chip da vítima foi clonado, o que permitiu a ação dos golpistas.

Você viu?

O valor a ser pago é de R$ 3.344, mesma quantia que a vítimas disse ter sido perdida por sua irmã, que caiu no golpe dos bandidos e fez a transferência da quantia.

“Diante desse quadro, merece acolhida a versão apresentada na inicial, corroborada pelos documentos acostados aos autos. Também merece ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que ser vítima de fraude (cometida por terceiro que se passou por sua pessoa no WhatsApp e solicitou dinheiro para sua lista de contatos) nitidamente configura muito mais do que mero aborrecimento ou transtorno cotidiano, atingindo a esfera da personalidade”, diz sentença.