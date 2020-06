Facebook compra empresa sueca de mapeamento

Reprodução/Redes Socias País já é o quarto mais atingido pela doença no planeta

A Índia registrou um aumento diário recorde no número de casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país asiático contabilizou mais de 13,5 mil novas contaminações. Segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, o país já soma mais de 380 mil infectados.

De acordo com o Ministério da Saúde local, a Índia teve exatamente 13.586 novos casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), além de 336 mortes. Com isso, o número de óbitos entre os indianos já é de 12.573.

Com a “explosão” de novos casos, a Índia agora ocupa a quarta posição na lista dos mais atingidos , atrás apenas dos EUa, Brasil e Rússia, além de ter registrado quatro vezes mais do que a China, que tem uma população de tamanho semelhante.

Em decorrência do aumento de casos do coronavírus , o estado indiano de Tamil Nadu, no sul, foi colocado em um bloqueio com fortes restrições até o dia 30 de junho. Uma das cidades afetadas é Chennai, que é popularmente conhecida como “Detroit da Índia”.

“Policiais e profissionais médicos estão lutando por você. Por favor, cooperem e tenham esperança. Vamos seguir o distanciamento social, ficar atento e vencer esta batalha contra essa pandemia”, escreveu secretário de saúde de Tamil Nadu, C. Vijayabaskar, em um tweet.