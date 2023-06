Facção manda e filho mata o próprio pai na frente da esposa e duas filhas

A vítima, Adailson Veloso da Costa Bezerra, encontrava-se ao lado de seu carro com sua família quando um outro veículo se aproximou e parou

Um corretor de automóveis de 40 anos foi brutalmente assassinado em Teresina (PI) na presença de sua esposa e suas duas filhas. O suspeito do crime é, surpreendentemente, o próprio filho da vítima, agindo sob as ordens de uma facção criminosa. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento.

A vítima, Adailson Veloso da Costa Bezerra, encontrava-se ao lado de seu carro com sua família quando um outro veículo se aproximou e parou. De dentro desse automóvel, dois criminosos desceram, empunhando armas e disparando contra Adailson. Em seguida, a dupla retornou ao veículo e fugiu do local.

Devido aos múltiplos tiros recebidos, a vítima foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A companheira do corretor relatou que as crianças estavam dentro do carro durante o ataque. Ela tentou impedir a ação criminosa, e embora o veículo tenha sido atingido por disparos, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Condenado por tráfico

Adailson já havia sido condenado por tráfico de drogas, e a polícia suspeita que sua morte esteja relacionada às suas conexões com uma facção criminosa e com um conhecido criminoso chamado “Fantasmão”, que foi preso na semana anterior. O indivíduo detido está atualmente encarcerado por participação no assassinato de um jovem, ao qual ateou fogo. Além disso, ele cometeu outro crime sem o consentimento da facção, o que resultou em sua expulsão do grupo.

As autoridades policiais acreditam que as ligações entre o corretor e o criminoso possam ter motivado o assassinato. Informações indicam que os dois atiradores são membros da mesma facção e teriam sido sentenciados à morte pelo próprio grupo por não terem cumprido as diretrizes estabelecidas no “estatuto”. A polícia está investigando a possível participação do filho de Adailson no crime e planeja interrogá-lo, além de analisar as imagens das câmeras de segurança.