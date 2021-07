Reprodução: Alto Astral Faça você mesmo: 4 truques infalíveis para pintar as paredes!

De tempos em tempos surge aquela vontade de mudar a decoração da casa ou até mesmo ir além e reformá-la. Se esse hábito já era normal antes, imagina agora passando ainda mais tempo no ambiente? Parece que se tornou mais fácil enjoar do visual do lar e buscar alternativas práticas e que caibam no orçamento para repaginar a residência.

Se mudar a disposição dos móveis, trocar os objetos decorativos e comprar novas plantinhas não foram o suficiente para saciar a vontade de mudança, vale pensar em pintar as paredes! Isso porque mudar a cor de uma das paredes já trará uma cara nova ao cômodo, sabia?

Preparada para a transformação do lar? Então, antes de tudo, é preciso atentar-se às questões de segurança e obra! “Utilizar itens como óculos, máscara e luvas é essencial para evitar respingos nos olhos ou a inalação de poeira. Proteger o piso e os móveis também é parte importante antes de iniciar o trabalho com a pintura”, orienta Talita Kawahara, coordenadora da categoria de tintas da Telhanorte.

A profissional lembra ainda que existem outras etapas fundamentais para obter um resultado bonito: para que a parede receba a tinta, as imperfeições precisam ser corrigidas, deixando s superfície nivelada. “Para paredes internas e fora de locais úmidos, a massa corrida pode ser utilizada. Já em ambientes externos que recebem água e umidade, o ideal é aplicar a massa acrílica”, completa.

Chegou a hora de colocar a mão na massa!

Você vai precisar de: tintas, mexedor, bandeja e rolo.

“Use o mexedor assim que abrir a lata de tinta para deixá-la homogênea. Em seguida, despeje-a no fundo da bandeja. Na bandeja, é necessário retirar o excesso de tinta do rolo, evitando manchas na parede”, instrui a coordenadora.

Por último, mas muito importante, pesquise sobre os rolos. Com uma grande variedade de modelos, vale investir naquele que esteja mais alinhado com seu propósito. Eles podem ser sintéticos, de lã ou de lãs mistas, enquanto as trinchas são utilizadas nos acabamentos mais finos, como rodapés ou contorno de teto.

4 truques infalíveis para a pintura dar certo

1 – Comece a pintar pelos cantinhos e junções

Dê início na pintura pelos cantos da parede e suas junções, como do rodapé e do teto. Após pintar essas áreas, prossiga para o interior restante. Para essa hora, a dica é usar a trincha, pois oferece maior precisão no acabamento!

2 – Você vai precisar de mais de uma camada!

Aqui vai a notícia: a cobertura total costuma ser alcançada com duas ou três demãos. Ou seja, só uma camada de tinta não será suficiente! Compre produto suficiente para as outras demãos e aguarde a secagem para fazê-las. “O tempo de secagem varia de acordo com o clima do local e o tipo de tinta. Em geral, para produtos à base d’água, como tinta látex ou acrílicas, demora cerca de quatro horas”, conta Talita.

3 – Fique de olho nas tendências, mas não deixe seu gosto de lado

Se surgir aquela dúvida sobre qual cor escolher, recorra às tendências do ano, afinal, anualmente, grandes fabricantes do segmento lançam as apostas dos próximos meses. Mas é importante também manter o gosto pessoal na decoração da casa e buscar ainda combinar as cores com os móveis e objetos que já ocupam o espaço.

4 – Áreas externas precisam de cuidados específicos

“Para a pintura da fachada é preciso escolher uma tinta adequada para pintura externa. Essa área sofre com a ação direta do sol, chuva e outras intempéries como mofos e infiltrações”, pondera a especialista em tintas. Assim, opte por versões mais compatíveis com as necessidades, como epóxi e esmalte, além da tinta em verniz ideal para madeira.

E as cores? Segundo a profissional, investir em tons mais claros trará um resultado melhor, porque os escuros tendem a desbotar e perder o brilho mais rapidamente. E para manter a beleza da tinta por mais tempo, ela indica o uso de uma seladora de parede, que melhorará a fixação.

Siga as dicas para executar a pintura com segurança e conseguir a tão desejada repaginada na casa sem gastar muito!

Fonte: Talita Kawahara, coordenadora da categoria de tintas da Telhanorte.