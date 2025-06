Faça parte da comunidade Pensar Agro e esteja sempre bem informado

O agronegócio não para — e a informação também não. Pensando nisso, criamos a “Comunidade Pensar Agro“, um grupo no WhatsApp onde produtores rurais, técnicos, empresários, profissionais do setor e todos os interessados podem receber, em tempo real, as principais notícias do nosso portal.

Ao entrar na comunidade, você recebe diariamente atualizações sobre mercado, clima, política agrícola, logística, pecuária, grãos, tecnologia e tudo que impacta diretamente a sua atividade no campo, no Brasil e no mundo.

O presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, reforça a importância da iniciativa. “A qualidade da informação é, hoje, uma das maiores ferramentas de gestão no campo. A comunidade Pensar Agro entrega notícias confiáveis, rápidas e de alta relevância para quem vive do agro, contribuindo não só com o produtor, mas com toda a comunidade do agronegócio brasileiro e internacional”, afirma.

Se você quer estar bem informado e tomar decisões com segurança, participe da Comunidade Pensar Agro e receba as notícias diárias do Agronegócio diretamente no seu WhatsApp.

Clique aqui e faça parte da comunidade Pensar Agro.

Fonte: Pensar Agro