Fabrício Boliveira “se esconde” dos fãs em passeio por Salvador

arrow-options Divulgação Fabrício Boliveira teria se disfarçado para fazer passeio

Fabrício Boliveira foi visto na última quinta-feira (30) passeando pela Rua do Carmo, no badalado bairro do Santo Antônio, em Salvador, quase irreconhecível. Quase. O ator , que fez o Roberval na novela ‘Segundo Sol’, transitava pelo local de óculos escuros e boné com trança rastafári. Segundo uma amiga da coluna, parecia uma espécie de disfarce , já que ele se escondia das pessoas.