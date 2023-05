Fábrica de Cultura Capão Redondo recebe a Ocupação Casa Crespa amanhã

Divulgação Fábrica de Cultura Capão Redondo recebe a Ocupação Casa Crespa neste sábado (27)

Neste sábado (27), das 13h às 16h, o coletivo de arte-educação Manifesto Crespo leva para a Fábrica de Cultura Capão Redondo o encontro Ocupação Casa Crespa. A agenda do evento inclui: uma roda de conversa sobre cabelos crespos, corpos diversos e arte; a oficina prática Estampando Saberes com carimbos e pintura colaborativa sob superfícies diversas; discotecagem com o DJ Pinol; e uma mini feira de empreendedores periféricos e artistas independentes.

O “Manifesto Crespo” é um coletivo de arte-educação formado por mulheres afro-brasileiras que dialoga sobre identidades, gênero e práticas antirracistas. Uma das premissas que o Manifesto Crespo carrega, é reconhecer o valor da estética como ato político e como forma de fortalecer a memória e autoestima de mulheres negras, num empenho constante pelo resgate de suas origens. Desta forma, a Ocupação terá como tema principal a autoestima das pessoas pretas, movimentando 3 momentos (oficina + roda de conversa e feira de empreendedorismo):

OFICINA ESTAMPANDO SABERES

Vivência de estamparia sobre superfícies diversas, mergulhando na cultura africana com seus significados e poesia. Se debruça sobre os adinkras, conjunto milenar de símbolos que formam um sistema de transmissão de valores acumulados pelo povo Akan, presentes na África do Oeste. A prática é feita por meio de carimbos, aplicados em papéis, imãs ou tecidos, por exemplo.

BATE PAPO

Sobre o tema “Cabelo crespo, corpos diversos e arte”. A roda de conversa contará com a presença do CERPIR (Centro de Referência e Promoção a Igualdade Racial do Campo Limpo) abordando a questão do enfrentamento ao racismo. O CERPIR Campo Limpo também estará realizando atendimento psicossocial e jurídico.

FEIRA DE EMPREENDEDORES

Dez empreendimentos que irão compor a feira:

Receitas da Vó: -Quick massage e produtos fitoterápicos

Cabeça Aventuada – Instrumentos de percussão e badulaques para casa

Brechó Perry’s – Brechó

Bella Afro Hair – Tranças e dreads

Brechó das crespas – Brechó

HONORIO’S CANDY – Alimentos

Pérola Negra – Roupas

RENDEIRA – Jardinagem e cosmética natural

iimperiopoc – Roupas, brechó e customização

Sebo do Formigão – livros usados de literatura brasileira, negra e periférica

E durante toda a ação, o ambiente terá discotecagem da DJ Simmone Lasdenas, com muita black music e brasilidades.

Serviço

Evento: Encontro Ocupação Casa Crespa;

Local: Fábrica de Cultura Capão Redondo;

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n | Telefone: (11) 5822-5240;

Entrada gratuita.

Fonte: Mulher