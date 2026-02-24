Fábrica da GWM no Norte do ES terá capacidade para produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou o cronograma de implantação de uma fábrica em Aracruz, no litoral norte capixaba.

A unidade será instalada na zona industrial de Barra do Riacho, em uma área total de 1.979.397 metros quadrados destinada ao projeto e à integração logística com o Parklog/ES.

Do total previsto, cerca de 1,7 milhão de m² correspondem à área do empreendimento, sendo aproximadamente 1,5 milhão de m² de área útil, desconsideradas as áreas de preservação permanente.

GWM vai implementar fábrica completa

O empreendimento prevê a construção de uma planta automotiva com processo produtivo completo, incluindo estamparia, soldagem, pintura e montagem final, com capacidade anual de até 200 mil veículos.

Durante a fase de implantação, a expectativa é mobilizar entre 1.500 e 3.500 trabalhadores da construção civil. Já na fase operacional, a estimativa é de geração de até 10 mil empregos diretos e indiretos.

O impacto na cadeia produtiva também será significativo. Na etapa de obras, a demanda prevista varia entre 200 mil e 350 mil toneladas de concreto e entre 40 mil e 70 mil toneladas de aço.

Negociações avançaram desde 2023

Segundo o cronograma apresentado pelo governo estadual, as tratativas evoluíram ao longo de 2023 e 2024, com rodadas de negociação em São Paulo, reuniões técnicas com órgãos ambientais e concessionárias de energia e gás, além de missão oficial à China para assinatura do termo de compromisso de investimento.

O projeto envolveu discussões sobre infraestrutura logística, fornecimento de gás, água e energia, bem como garantias de disponibilidade de mão de obra qualificada, fatores considerados decisivos para a atração do investimento.

O cronograma agora avança para levantamentos topográficos, sondagens, licenciamento ambiental e, posteriormente, etapas de terraplanagem e preparação do terreno.

Vetor logístico e integração portuária

A localização em Barra do Riacho posiciona a fábrica próxima a ativos industriais e portuários estratégicos, incluindo a retroárea do Porto da Imetame e o eixo da ES-257, além da proximidade com plantas industriais já instaladas no município.

A integração ao Parklog/ES reforça a estratégia de consolidar um polo industrial com infraestrutura compartilhada e vocação exportadora.

*As informações são da Folha Business

