Fábio Porchat curte viagem romântico com Priscila Castello em feriado prolongado

O apresentador Fábio Porchat está aproveitando dias de descanso na Europa. Ao lado da namorada, Priscila Castello, ele desembarcou em Estocolmo, capital da Suécia, e tem dividido com os seguidores registros da viagem romântica nas redes sociais.

Nas imagens publicadas, o casal aparece em clima de intimidade diante da Prefeitura da cidade, o famoso Stadshuset, um dos cartões-postais mais emblemáticos da região. O local é conhecido por sediar o banquete do Prêmio Nobel e atrai turistas do mundo inteiro.

Discreto em relação à vida pessoal, Porchat abriu uma rara exceção ao mostrar momentos ao lado da amada, esbanjando leveza e bom humor. A passagem pela Estocolmo reforça a fase tranquila vivida pelo apresentador, que tem conciliado a rotina profissional com pausas estratégicas para viajar e aproveitar a vida a dois.