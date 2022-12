Reprodução/Instagram – 24/10/2022 Fábio Faria deixa comando do Ministério das Comunicações

O agora ex-ministro de Bolsonaro , Fário Faria, deixou o comando do Ministério das Comunicações. A saída foi publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial da União, em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fábio Faria assumiu o recém-criado Ministério das Comunicações em junho de 2020. Ele é deputado federal, mas se licenciou para assumir o ministério. Em fevereiro, desistiu de concorrer ao Senado para permanecer no governo Bolsonaro.

Linha de frente

Fábio Faria um dos que levantou suspeitas sobre a suposta supressão de inserções de propagandas eleitorais de Bolsonaro em emissoras de rádios.

Pouco antes do 2º turno, disse que não teria dado a entrevista sobre o tema se soubesse que o assunto escalaria a ponto de pedirem o adiamento das eleições.

