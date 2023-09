Fábio Brasil Nery é o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

O juiz Fábio Brasil Nery foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), pelo critério de merecimento, em sessão realizada na tarde desta quinta-feira, 14, no Salão Pleno. O nome do magistrado foi escolhido à unanimidade por desembargadoras e desembargadores que integram a Corte.

Para o desembargador eleito, foi uma longa caminhada até chegar ao Tribunal de Justiça e o mesmo compromisso prestado há quase 26 anos, quando ingressou na magistratura, é o que agora renova.

“Eu prometo, sim, desempenhar com fidelidade, mas, sobretudo, pugnando sempre pelo prestígio e autoridade deste Tribunal. Trabalharei com o mesmo esforço daquele que, no dia 30 de março de 1998, perante o Egrégio Tribunal Pleno, para que assim a gente possa buscar sempre a melhoria da prestação jurisdicional com cada exemplo que este tribunal tem dado”, destacou o desembargador Fábio Brasil Nery.

Esta foi a terceira vez consecutiva que o magistrado compôs a lista tríplice, que também contou com os nomes dos juízes Aldary Nunes Junior e Délio Rocha Sobrinho. Na escolha por merecimento, juízas e juízes que figurem na lista tríplice por três vezes consecutivamente ou cinco vezes de forma alternada, recebem a promoção.

O resultado foi proclamado pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira que, em seguida, deu posse administrativa ao desembargador Fabio Brasil, que passa a integrar a Quarta Câmara Cível e a ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Durante o processo de escolha, o decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, justificou seu voto no desembargador Fábio Brasil devido a sua distinção e equilíbrio junto à vice-presidência do TJES, cargo que ocupava atualmente.

Em seguida, o desembargador Annibal de Rezende Lima, acompanhado de demais integrantes da Corte, ressaltou o currículo do magistrado escolhido, que ingressou na magistratura em 1998, e já ocupou os cargos de juiz assessor especial da presidência e da vice-presidência do TJES, bem como juiz corregedor em dois biênios.

Durante seus 25 anos de carreira, também foi convocado para substituir desembargadoras e desembargadores do Tribunal de Justiça em 15 ocasiões, sempre com excelente produtividade. Assim como, foi designado para integrar diversos grupos e comissões do Judiciário estadual e frequentou cerca de 50 cursos e palestras de Direito nos últimos dois anos.

Além disso, o novo desembargador é especialista em Direito Processual Civil, e mestre em Direito Comercial Internacional pela Steinbeis University Berlin, na Alemanha, com monografia intitulada “Duração razoável do processo e a Dignidade da Pessoa Humana: o papel de gestor do juiz como instrumento de celeridade processual”.

