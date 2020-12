Fábio Assunção sobre vício: “Álcool é a droga mais pesada que conheci”

Reprodução Instagram Fábio Assunção

Sóbrio há sete meses e 27 kg mais magro, Fábio Assunção revelou que o álcool é a “droga mais pesada” que já passou por sua vida. Em entrevista à revista GQ, após a premiação de Men of the Year, ele detalhou como foi o período de dependência química.

“Eu não acordava bebendo, nunca bebi no trabalho, mas achei em um determinado momento que o álcool podia ser uma alternativa mais leve, mas é a droga mais pesada que conheci”, iniciou Fábio Assunção.

“Muita coisa acontece: acidente, violência doméstica, agressão verbal, arrogância. Tem gente que tem sabedoria para beber, mas tem uma parcela de 14 a 16% da população mundial que não sabe parar. E eu disse sim ao não”, seguiu o ator.

Recuperado após ter ajuda profissional, Assunção conta que se cobra menos pelos erros do passado. “Se a angústia vem, eu escuto uma música, deixo passar. No passado, eu certamente beberia. Estou a cada dia mais distante das coisas que me perturbavam”, falou.

Além de ajuda profissional, o ator credita sua melhora ao Ifá, tradição africana que cultua os orixás. “[O Ifá me trouxe uma consciência cósmica universal que foi transformadora. Sou filho de Obatalá – o rei do pano branco, que gosta do silêncio e tem a frequência da justiça, da clareza, da retidão. Foi forte e vejo com clareza todos os benefícios que isso me trouxe”, disse ele.