FAB repatria vítimas do terremoto na Turquia neste sábado

Reprodução/Narley Resende Brasileiros que estavam na Turquia

A Força Aérea Brasileira traz de volta para o Brasil, neste sábado (11), 17 brasileiros que estavam na Turquia e que sofreram com o terremoto que deixou mais de 23 mil mortos.

O voo será operado pela aeronave KC-30 e deve pousar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado. De lá, a FAB terá um voo com um C99 para Guarulhos e outro voo para Brasília.

Uma lista divulgada pela Band mostra que são nove brasileiros, três sírios, dois colombianos, dois turcos e um egípcio.

Confira a lista de repatriados:

Fernanda Lima Giçi

Yusuf Ercan Lima Giçi

Mihdat Giçi

Suellen Gonçalves Kaya

Alicia Gonçalves Kaya

Yusuf Emre Kaya

Adriana Nepomuceno dos Santos

Fahd Alawaj

Shukri Hania

Nashed Rami

Julia Nashed

Jad Nahshed

Marcelo Augusto Filipini

João Alfredo Basile

Guilherme Aynerson Araújo Brito

Merlys Yulissa Cortes Rodriguez

Luis Antonio Espinosa Moreno

Fonte: IG Nacional