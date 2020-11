FAB pinta T-27 para comemorar os 80 anos da Academia da Força Aérea

Thinkstock/Getty Images O estúdio de fotografia e filmagem contratado pelo casal não entregou os produtos, mesmo após um ano de insistência

Um casal de Ipatinga (MG) passou por uma situação complicada após a cerimônia de casamento. Eles contrataram uma empresa para fazer as fotos e filmagens do dia, pagaram R$ 1,2 mil pelo pacote, mas nunca receberam os registros. Agora, os noivos entraram na justiça, que decretou que o estúdio fotográfico deverá indenizá-los em R$ 16 mil.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) mostra que os noivos contrataram os serviços de fotografia e filmagem para a cerimônia religiosa e a festa de casamento. O casal diz que a empresa se comprometeu a entregar as filmagens e as fotografias, em DVD e pendrive, no prazo de 120 dias após os eventos.

Mas eles nunca receberam os produtos, então, entraram na justiça pedindo reparação moral e material.

Em primeira instância, o estúdio foi condenado a pagar indenização de R$ 3 mil para cada um e a multa contratual no valor de R$ 240, mas casal recorreu da decisão.

Conversas mostram que o estúdio deixou os noivos na expectativa da entrega do material por mais de um ano e por muitas vezes a empresa sequer respondeu aos contatos da noiva, que implorou por uma resposta.

O relator do processo, desembargador Mota e Silva, considerou justo o argumento do casal de que, pela falta do serviço, não terá nenhuma recordação do casamento e, com isso, perdeu-se uma parte da trajetória de vida de cada um dos noivos. A indenização por danos morais deverá ser de R$ 8 mil para cada um dos apelantes, totalizando R$ 16 mil.