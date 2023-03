FAB já transportou 400 toneladas de alimentos aos Yanomami

Instagram FAB

Em um mês de operação, a Força Aérea Brasileira (FAB) levou mais de 400 toneladas de mantimentos e medicamentos à população da Terra Indígena Yanomami. O balanço foi divulgado nesse sábado.

Segundo os responsáveis, as entregas tem sido feitas pelo Comando Operacional Conjunto Amazônia, em meio a crise humanitária e sanitária enfrentada por dezenas de adultos e crianças, que sofrem com desnutrição grave e malária.

“Depois da Covid, esta seja a maior operação já feita em termo de hora de voo nos últimos anos pelas Forças Armadas. É uma satisfação muito grande chegarmos a esses números, com zero acidente e zero incidente. A participação de diversos órgãos governamentais tem feito com que o nosso trabalho gere uma sinergia muito grande, e a gente só tem a comemorar com isso”, apontou o Comandante do Comando Operacional, Major-Brigadeiro do Ar Nogueira.

Para o transporte estão sendo enviados usados cinco aeronaves e um helicóptero, que realizam os lançamentos aéreos com paraquedas, em função do difícil acesso à região.

Além dos mantimentos e medicamentos, o Hospital de Campanha da FAB registrou 1.687 atendimentos a indígenas até este sábado.

Fonte: IG Nacional