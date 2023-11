Fã morre após passar mal durante show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Ana Clara Benevides sofreu uma parada cardiorrespiratória; sensação térmica chegou aos 60°C

A estudante universitária Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu nesta sexta-feira (17) após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Vale destacar que a sensação térmica no local da apresentação atingiu a marca de 60°C.

O Brasil passa por uma forte onda de calor e a sensação térmica no local do show era de 60 graus. Segundo fãs, a organização do evento não havia permitido a entrada de garrafas de água no estádio.

De acordo com o hospital, Ana chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu, informou a assessoria da prefeitura do Rio de Janeiro.

A jovem desmaiou pouco antes de a cantora americana entrar no palco e chegou a receber os primeiros atendimentos no local. Depois, foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e jovem demais”, postou Taylor Swift nas redes sociais.

O Ministro Flávio Dino se pronunciou sobre o caso.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o pai da jovem, Weiny Machado, contou que a filha saiu de casa para realizar um sonho e voltou morta.

Perdi minha única filha, uma menina feliz e inteligente. Estava para se formar em Psicologia em abril, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta. Quero que seja apurado, se de fato proibiram de entrar com água, se houve negligência no socorro.



Sei que a cantora estava distribuindo água as fãs, e isso é absurdo para um evento desse porte. Nada vai trazer minha filha de volta, mas espero que, se confirmada a negligência, alguém seja punido, para que isso não aconteça com mais ninguém.