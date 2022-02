Fã de Simone e Simaria tatua código da página da dupla no Spotify

Reprodução/Instagram Fã tatuou código que leva para página de Simone e Simaria no aplicativo

Simone e Simaria foram homenageadas de um jeito diferente nesta quarta-feira (2). Uma fã tatuou o código de pesquisa da página oficial do Spotify da dupla sertaneja no braço. Pelo Instagram, a dupla disse estar “em choque” com a homenagem. “Em choque, muito amor envolvido”, disseram no Instagram.

No vídeo, a fã explica que ao colocar a câmera do aplicativo, a página abre automaticamente, com a discografia completa da dupla. Ela explica o porquê da tatuagem. “São músicas que me acalmam, me ajudaram em diversos momentos da minha vida e para quem critica: é simplesmente porque o tatuador teve horário e eu tenho dinheiro, é isso”, contou.





No Instagram, a fã mostrou o processo de criação da tatuagem. “Ouvir vocês me acalma, as vozes me acalmam, o que alguns chamam de loucura, eu chamo de amor, simples. Obrigada pelo bem que me fazem, eu amo amar vocês”, disse nas redes sociais.





Após a republicação, a fã, Thais Mirlly, disse estar sem palavras por ser notada por Simone e Simaria. “Gente, estou no trabalho e estou sem entender nada, simplesmente, apenas”, comentou.