Fã cria GTA da vida real em ruas do Japão; assista ao vídeo

Unsplash/Luke van Zyl Instagram lança recurso Reels globalmente





O Instagram lançou, nesta quarta-feira (5), a ferramenta Reels de forma global, atingindo mais de 50 países – inclusive os Estados Unidos. O recurso, que já funcionava no Brasil há mais de um mês, traz funcionalidades muito parecidas com as do TikTok .

O Reels funciona dentro do Instagram e permite que os usuários façam vídeos de até 15 segundos com edições fáceis e rápidas. O recurso é bastante parecido com o TikTok, e parece ser uma forma que o Facebook (detentor do Instagram) encontrou para rivalizar com o aplicativo que vem fazendo sucesso no mundo todo .

Até então, o Reels funcionava apenas no Brasil, França e Alemanha. Hoje, a novidade já está presente em mercados importantes como Índia, Reino Unido, Japão, Austrália, Espanha, México, Argentina e Estados Unidos.

O Reels chega aos EUA em um momento bastante complicado para o TikTok . A rede social está em negociação com a Microsoft e, caso não seja vendida até o dia 15 de setembro, pode ser banida do país.