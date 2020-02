FA 1134 / 08 DE FEVEREIRO DE 2020

Você chuparia um picolé em formato de pênis intitulado como picalé? Foi essa a ideia que a cozinheira Tayná Maísa, de Recife (PE), teve para tirar uma grana extra neste Carnaval de 2020. Com o slogan “Chupa que hidrata”, ela causou nas redes sociais na última quarta-feira (5/2).

“Então gente no Carnaval eu estarei vendendo picolés, mas não é um picolé comum como estão vendo na imagem. Um picolé em formato de ‘bilola’, é isso mesmo! (Risos). Eu também ‘tô’ passada, mas tu vai perder de chupar é?”. Ela explicou ainda como o gelado é feito. “Ele é coberto de chocolate meio amargo e por dentro vários sabores, até de cachaça tem!”, disse na legenda da publicação na rede social Instagram.

O sucesso foi tanto que ela decidiu criar uma conta no Twitter. “Eu só criei Twitter por conta da repercussão e estou grata e feliz pelos compartilhamentos. Usem minha hasteg #chupaquehidrata #picolédebilola”, escreveu na biografia da rede. Os picolés são vendidos pelo valor de R$ 5 com os sabores de morango, caipinhinha, abacaxi, graviola e chocolate branco. Todos têm as casquinha de chocolate.

Leia também: Empresa vai produzir camisinha com enchimento para quem tem o pênis pequeno

Os seguidores abraçaram a ideia de Tayná e deixaram diversos comentários apoiando a sua iniciativa no post. “Só mesmo um picalé para me fazer sair de casa no carnaval”, comentou um. “Credo, que delícia”, disse outro. Teve gente pedindo para que o ‘picalé’ chegue à Salvador. “Socorro. E aí manas, quando será que chega em Salvador”.

A jovem disse que estará nas ruas de Olinda vendendo o sorvete no dia 16, um final de semana antes da abertur oficial do Carnaval. “Ainda não tá definido o local pra vendas em Olinda dia 16, mas não se preocupem que vou avisar aqui”, e brincou “niguém vai ficar sem picalé na boquinha”.