Extração de sêmen permite mulher ter filha após morte do marido

Apesar de ser um profissional de snowboard, Chumpy cresceu em meio ao oceano.

Sua família havia navegado ao redor do mundo em um veleiro quando ele era criança. E, quando estava em casa, ele adorava ficar no mar — às vezes, pescando, e depois compartilhava o peixe com a família e os amigos.

“Não era que ele pescasse grandes quantidades de peixe. Ele pescava com arpão. Em vez de estar em um barco ou pescando na praia, você está na água com um arpão, com sua máscara, e precisa escolher com sabedoria.”

“Ele costumava ir, pegar o peixe perfeito e dizer: ‘Vou dividir com meus amigos, vamos fazer um ceviche ótimo ou tacos de peixe’.”

Por isso, quando Chumpy entrou na caminhonete com seu arpão em 8 de julho de 2020, Ellidy simplesmente decidiu dar uma volta com o cachorro e caminhar um pouco.

“Cerca de uma hora depois de começar a caminhar, senti uma dor aguda no peito. Não prestei muita atenção, mas ela me fez parar de repente.”

Ela estava um pouco ansiosa porque ia receber uma visita à tarde, e sua mãe havia dito que iria ajudá-la a organizar a casa para os convidados, então ela preferiu voltar e começar as tarefas do dia.

Quando Ellidy estava movendo um sofá pesado que ela ainda tem sobre um tapete marroquino que decora sua sala de estar, sua vizinha Belinda apareceu do nada, como sempre fazia.

“Ela chegou me contando que na página do Facebook da comunidade local estavam falando sobre um homem que havia sido retirado inconsciente do mar, que ele estava na praia para onde Chumpy estava indo, e ela queria saber notícias dele, porque o tinha visto sair pela manhã.”

“Mas eu simplesmente disse: ‘Ai, que triste, obrigada Belinda’, porque para mim, é claro, aquele não poderia ser o Chumpy. Chumpy seria o cara que estava ao lado dele tentando ajudá-lo. Então, me despedi dela.”

Somente 10 minutos depois, quando foi tomada por uma sensação terrível, que Ellidy gritou chamando a mãe.

Negação

Ao ouvir a angústia na voz da filha, a mãe de Ellidy desceu correndo as escadas e, sem sequer perguntar o que a vizinha havia dito, pegou as chaves do carro, e as duas se dirigiram até a praia que Chumpy costumava frequentar.

“Lembro que minha mãe parou na rua, nem sequer estacionamos em uma das vagas. Havia carros de polícia, uma ambulância, já havia vários veículos de imprensa lá, e minha mãe simplesmente saiu correndo do carro para a praia.”

“Eu me senti como se estivesse flutuando, como se estivesse caminhando lentamente, sem querer chegar perto do local, como se meu corpo soubesse para onde eu estava indo. Lá encontrei um policial, e perguntei a ele, agindo como se não soubesse o que estava acontecendo.”

Durante a conversa, Ellidy comentou com o policial que Chumpy estava nadando na área, e foi então que ele perguntou a ela sobre as tatuagens do seu parceiro.

“Ele me perguntou se ele tinha alguma tatuagem nas costelas, e eu simplesmente não consegui responder…”

A lembrança da enorme tatuagem de machado que Chumpy havia feito recentemente veio com tanta força em sua mente que a desconectou da realidade.

“Não me lembro de muita coisa a partir daquele momento, mas me lembro de ter pensado que não poderia ser ele, embora a cara do policial tivesse me dito tudo. No fundo, eu sabia. Mas para mim, era como se ele estivesse bem: talvez um tubarão tivesse mordido o braço dele, e ele teria que passar algum tempo no hospital, mas não poderia ter morrido.”

Enquanto mergulhava, Chumpy sofreu o que é conhecido como apagão em águas rasas — uma perda de consciência resultante de prender a respiração por muito tempo —, que poderia ter terminado de forma diferente se não fosse pelo cinto de lastro que ele usava para ajudá-lo a permanecer submerso enquanto pescava, o que acabou sendo responsável por seu corpo inconsciente nunca ter conseguido subir à superfície para respirar novamente.

“Ainda me pergunto o que aconteceu no fundo do mar naquele dia”, diz Ellidy, com a voz ainda refletindo a tristeza que a acompanha desde então.