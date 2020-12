Extinção do Fundesul na pauta desta terça

A pauta desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa, traz a votação de projeto do Executivo para extinguir o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul), criado em 2017. A proposta consta no Projeto de Lei (PL) 511/2020 e deve receber, durante a sessão plenária, parecer oral das comissões de Justiça e Finanças antes de ser votado pelo Plenário. Segundo a matéria do Executivo, os ativos e passivos do Fundesul para o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo (Fundes). A sessão começa às 15 horas.

Outras duas matérias do Executivo integram a pauta de votações desta terça. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2020 altera a Lei Complementar 711/2013, que instituiu o regime de previdência complementar no Espírito Santo, fixando limite máximo para concessão de aposentadoria e pensões, além de criar a Fundação de Previdência Complementar do Estado (Preves). A proposição já conta com pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Cidadania e Finanças, estando apta para ser apreciada pelo Plenário.

Também é de autoria do Executivo estadual o PL 302/2020, autorizando a doação de imóvel ao município de João Neiva. Antes de ser votada, a matéria será analisada pelos colegiados de Justiça e Finanças. O imóvel em questão tem 375 metros quadrados e fica na Praça Benedito Gadioli. A doação destina-se à melhoria de unidade de saúde, segundo consta na mensagem governamental anexa ao projeto.

Ao vivo

A sessão ordinária será em formato híbrido, ou seja, haverá deputados no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, enquanto outros parlamentares participarão por videoconferência. Acompanhe ao vivo, a partir das 15 horas, as votações e os debates, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo

pelo YouTube, Facebook e site da Casa.