Expulso do Novo, Filipe Sabará passa a integrar campanha de Russomanno

Divulgação Filipe Sabará passa a apoiar Celso Russomanno

O ex-candidato à prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo , Filipe Sabará, vai auxiliar a campanha do deputado federal e candidato à prefeitura Celso Russomanno (Republicanos).

Sabará foi expulso de sua antiga legenda depois de defender ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), quando entrou em conflito com João Amoedo, fundador do partido.

Antes de ter se candidatado à prefeitura, Sabará foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ex-presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo.

Em nota elaborada pela campanha de Russomanno, Sabará ataca o prefeito Bruno Covas (PSDB), acusando-o de interromper políticas implementadas na Secretaria de Assistência Social, e diz ter sofrido retaliação do partido por ter apoiado o governo de Bolsonaro.