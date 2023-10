ExpovigES premia 11 trabalhos que se destacaram no fortalecimento da Vigilância em Saúde capixaba

A 4ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Vigilância em Saúde (ExpovigES), realizada nas últimas quinta-feira (26) e sexta-feira (27), reuniu profissionais de saúde do Espírito Santo em prol do fortalecimento da vigilância capixaba e evidenciou que excelentes ações estão em curso no Estado. Ao todo, 11 trabalhos foram premiados, dos 33 selecionados para apresentação oral na Mostra Competitiva, de acordo com as áreas prioritárias.

O objetivo do encontro é a consolidação do SUS, além de premiar os profissionais e os serviços de saúde do Espírito Santo que se destacaram no desenvolvimento de ações de vigilância em saúde relevantes para a saúde pública.

“Todos os trabalhos apresentados nesses dois dias mostraram ser de muita relevância e importância à Vigilância em Saúde capixaba. A qualidade das ações e o comprometimento das equipes municipais, regionais e da Sesa são de excelência. Os vencedores de cada categoria e todos aqueles que apresentaram estão de parabéns”, comemorou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, da Secretaria da Saúde (Sesa), Orlei Cardoso.

Outro motivo de celebração, segundo o subsecretário, foi o retorno do evento, após um período de pausa. “Foram nove anos desde a última edição e só podemos agradecer a todos que estiveram presentes. Tivemos um cuidado muito grande na elaboração desse momento e de muita dedicação. Trouxemos apresentações de experiências produzidas desde 2020 até este ano, em um espaço que pudemos apresentar ações que vão nos ajudar a tomar decisões futuras na saúde”, disse Cardoso.

Durante a abertura oficial, onde apresentou a Palestra Magna com o tema “Vigilância em Saúde: desafios e perspectivas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde”, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, reforçou a importância da Mostra no cenário atual. “É a quarta edição no Espírito Santo e o Estado sempre esteve nessa vanguarda. É um evento muito significativo e importante, além de mostrar aos outros estados que é possível fazer o reconhecimento dos trabalhos das equipes dos municípios”, destacou.

Presente no evento, o superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, frisou que o evento proposto pela Sesa qualifica o trabalho da vigilância, além de apresentar a todos as ações de excelência. “A qualificação se dá uma vez que as pessoas vão conhecendo as experiências que dão resultados positivos nas outras cidades ou na própria Sesa e isso é muito importante”, completou.

Ainda no primeiro dia de evento, na quinta-feira (26), os profissionais participaram de uma mesa-redonda que recebeu nomes importantes na Vigilância nacional, no debate sobre Inovações e desafios na Vigilância em Saúde.

Participaram o representante da Organização Pan-Americana (OPAS), Juan Cortez-Escalante; do Departamento Geral de Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde, João Roberto Cavalcante; da Coordenação de Articulação Interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Alex Sander Duarte da Matta; e o subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso. A mesa foi mediada pelo diretor do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Fabiana Ribeiro dos Santos.

A 4ª ExpovigES é promovida pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), e direcionado aos profissionais das secretarias municipais de Saúde e da Sesa, que desenvolveram experiências que contribuíram para o aprimoramento das ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e os agravos de interesse de saúde pública, entre os anos de 2020 e 2023.

Trabalhos premiados

Dos 33 trabalhos selecionados para a apresentação oral na Mostra Competitiva, 11 deles saíram consagrados em cada área prioritária. O primeiro colocado ganha um tablet para ser usado no setor onde o profissional atua.

Confira os trabalhos premiados:

Área 01 – Vigilâncias Sanitária, Ambiental e do Trabalhador

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “Núcleo de Educação Sanitária: um diferencial nas ações da Vigilância Sanitária de Vitória”, da Secretaria Municipal de Vitória. Autores: Deborah De Bortolo Spelta; Flávia Maria de Lima Barbosa; Anellyne Joanna Effgen Alves Faco; Maria Augusta Mascarenhas Ferreira Couto; Sara de Oliveira Evaristo.



Área 02 – Integração das ações de Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “A integração entre Vigilância e Assistência à Saúde visando o cuidado integral à saúde das pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência no município de Vitória (ES)”, da Secretaria Municipal de Vitória. Autores: Adjane da Silva Vasconcelos; Alberto Batista Vidal; Alexandre Luiz Lorencete; Maria Aparecida Moreira Raposo; Rosiane Pravato Davel; Sandra Maria Bissoli; Tatiane Comério.

Área 03 – Vigilância e monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis, das causas externas e ações de promoção da saúde

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “Educação em Saúde aplicada na pandemia do novo Coronavírus: Saúde e Arte, faz parte”, da Secretaria Municipal de Anchieta. Autores: Renan das Chagas Ferreira; Maria Rejane Moreira Santos, Diana Madalena Teodoro Ferreira.

Área 04 – Enfrentamento das doenças transmissíveis, negligenciadas ou em eliminação como problema da saúde pública

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “O impacto da Covid-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos, antes e após a imunização, no município de Vila Velha”, da Secretaria Municipal de Vila Velha. Autores: Pollyanna Pazito Pereira; Celia Regina Nascimento Recco; Giovanna Seabra Ramalho; Hélia Rita Leite de Oliveira.

Área 05 – Preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “Vigilância alerta e resposta às emergências em saúde pública em Vitória (ES): o caso da detecção do vírus influenza aviária de alta patogenicidade H5N1 em aves migratórias costeiras no município”, da Secretaria Municipal de Vitória. Autores: Tatiane Comerio; Belchior Puziol Amaral; Aline Areias de Souza Cabidele; Geane de Souza Sobral Nascimento; Luciene Rossati Loureiro; Maria Thereza Bermurdes Nader; Bianca de Oliveira Cesana; Samira Zouain da Rocha.

Área 06: Transformação digital e a melhoria da qualidade das informações em saúde;

Voltada para ações realizadas nos municípios, foi selecionada a experiência:

– “Estratégia continua e dinâmica de qualificação no SINASC”, da Secretaria Municipal de Serra. Autores: Fernando Alves de Jesus; Alexandre Coutinho Sattler; Patrícia Benesvenuth.

Área 07 – Enfrentamento das doenças transmissíveis, negligenciadas ou em eliminação como problema da saúde pública realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Voltada para ações realizadas nas regionais de saúde e na Secretaria da Saúde (Sesa), foi selecionada a experiência:

– “Análise espacial como ferramenta no monitoramento e controle de Aedes aegypti no estado do Espírito Santo”, da Superintendência Regional de Saúde Central. Autores: Daliana Meneguelli Dagustinho; Adilson Arimatéa Rosa; Leonardo Gomes Mata; Luana Morati Campos Corrêa; Roberto da Costa Laperriere Júnior; Wanderson Lopes Andrade.

Área 08 – Vigilância e monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis, das causas externas e ações de promoção da saúde realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Voltada para ações realizadas nas regionais de saúde e na Secretaria da Saúde (Sesa), foi selecionada a experiência:

– “Qualificação dos registros de óbito por acidente de trabalho no Sistema de Informação sobre Mortalidade por meio de busca ativa”, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Sesa). Autores: Thais Varanda Dadalto Silva, Liliane Graça Santana, Natalia Maria de Souza Pozzatto, Rayana Gilda Scharra de Souza.

Área 09 – Vigilâncias Ambiental, Sanitária e do Trabalhador realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Voltada para ações realizadas nas regionais de saúde e na Secretaria da Saúde (Sesa), foi selecionada a experiência:

– “Campanha de prevenção e orientação para redução dos casos de acidentes de trabalho com implementos recolhedor de café Conilon por meio de ações de vigilância em saúde do trabalhador articulada com outras instituições e organizações”, da Superintendência Regional de Saúde Norte. Autores: Fernando Roberto da Silva; Ana Lucia de Lima; Débora Oliveira Prates; Luis Carlos Castro; Luiz Cezar Barros Simonette; Luan Miranda de Sousa; Maria Laura Varmes dos Santos; Reginaldo de Oliveira Lage.

Área 10 – Preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Voltada para ações realizadas nas regionais de saúde e na Secretaria da Saúde (Sesa), foi selecionada a experiência:

– “Sala de situação do Espírito Santo: Uma ferramenta de monitoramento eficiente na pandemia do novo coronavírus”, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Sesa). Autores: Cristiano Soares da Silva Dell’Antonio; Rodrigo Leite Locatelli; Claudia Pinto Mattos; Jacilene Martins Leite Locatelli.

Área 11 – Transformação digital e a melhoria da qualidade das informações em saúde realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Voltada para ações realizadas nas regionais de saúde e na Secretaria da Saúde (Sesa), foi selecionada a experiência:

– “Transformação digital no acesso a laudos do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo: o caso do software bilingue na pandemia da Covid-19”, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Sesa). Autores: Isabella R. Segatto, Anna Clara G. Có, Joana Z. Nodari, Fabrício Â. Gabriel, Vinícius de Freitas Soares, Gilles Grolla Allonso, Jaqueline P. Goulart, Rodrigo Ribeiro Rodrigues.

