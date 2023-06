Exposição resgata a trajetória de Hélio Mendes

O Espaço Marien Calixte, no Térreo da Assembleia Legislativa (Ales) recebe até o dia 30 de junho a exposição fotográfica “Hélio Mendes: O piano e seu conjunto em imagens”. A abertura da mostra que retrata a vida e a obra do artista capixaba aconteceu nesta segunda-feira (19). O trabalho foi produzido com o apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Edital 008/2018.

A ideia de contar a vida e o trabalho do artista partiu da Comissão de Cultura em parceria com a coordenação do Centro de Memória e de Bens Culturais da Ales. As imagens mostram o romantismo e glamour dos anos 1950 e 1970 no Espírito Santo, com os bailes e o carnaval, que tinham Hélio à frente do conjunto musical.

“Resolvemos dar mais movimento ao espaço Marien Calixte, trazendo novas ações da Comissão de Cultura da Casa”, afirmou Marilene Aparecida Pereira, supervisora do colegiado. “Eu tive a oportunidade de fotografar eventos onde o Hélio se apresentava com o conjunto musical. Era um grande artista. A exposição vai mostrar registros do trabalho dele, mas também a vida do capixaba naquela época, com seus bailes, as famosas domingueiras e muita nostalgia”, relatou o coordenador da exposição e do Centro de Memória da Ales, Antônio Carlos Sessa, o Tonico.

Em 18 anos de carreira, Hélio Mendes lançou sete discos e conquistou o primeiro lugar nacional como o melhor conjunto musical de 1963 na mesma noite em que Elis Regina ganhou o prêmio de Cantora Revelação. A premiação aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

“São muitas lembranças e muitas histórias. Ele alegrou não apenas o Espírito Santo com sua música, suas composições, mas todo o Brasil. Era uma pessoa doce, que amava a arte e a família”, relatou Cínthia Ferreira, jornalista e neta do artista. Ela também é autora da biografia do músico, que foi relançada em virtude da exposição fotográfica.

Fonte: POLÍTICA ES