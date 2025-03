Exposição ‘Lições de Escultura’ do Artista plástico Vilar é apresentada no Palácio Anchieta

O público já pode conferir a nova exposição, “Lições de Escultura”, do artista plástico capixaba José Carlos Vilar, até o dia 22 de junho, no Palácio Anchieta, Centro de Vitória. Distribuídas em três amplas salas, a mostra reúne cerca de 70 esculturas em aço inéditas e do acervo do artista, explorando diferentes formas e tamanhos. Algumas peças são monumentais, ultrapassando a escala humana; outras, menores, que trazem um impacto mais intimista, mas igualmente expressivo.

Antes de ser aberto ao público, houve um evento para apresentação em primeira mão para jornalistas e autoridades convidadas que puderam ter informações antecipadas e exclusivas sobre as obras. O evento, que aconteceu nesta terça-feira (18), contou com as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande; da primeira-dama Maria Virgínia Casagrande; do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; da presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel; e do curador Agnaldo Farias.

O artista que celebra seus mais de 40 anos de trabalho, que colocaram o Espírito Santo no mapa mundial das artes, especificamente na linguagem da escultura, falou sobre seu processo de criação.

De acordo com o artista Vilar. “A pesquisa de décadas no trabalho com o aço me deu conhecimento para dar a ele as formas que desejo. Consegui estabelecer um diálogo que flui perfeitamente: conheço seus limites, valorizo sua materialidade e preservo sua essência e originalidade. Ele me diz até onde posso chegar. Essa sintonia faz com que ele se transforme em uma folha de papel ou em um barbante”, explica.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, evidenciou a trajetória do artista. “Conheci Vilar na sala de aula, onde fui seu aluno na graduação em Artes Plásticas da UFES. Tive o privilégio, assim como algumas gerações de artistas, de ter aulas especiais em seu ateliê. Ele foi mestre de muitos, ao longo dos seus 35 anos lecionando na disciplina de Escultura. Essa exposição é um justo tributo que o Estado faz a este artista, tão importante para a arte contemporânea brasileira”, destacou o secretário da Cultura, Fabricio Noronha.

A exposição é uma parceria entre Governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Cultura, o Instituto Modus Vivendi e a empresa ArcelorMittal.

Serviço

Exposição “Lições de Escultura” de José Carlos Vilar

Visitação: 19 de março a 22 de junho: de terça a sexta, das 9h às 17h.

Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h

Local: Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

Entrada gratuita

Classificação livre.

Agendamento é necessário apenas para grupos acima de 15 pessoas: (27) 3636-1032

Fonte: GOVERNO ES