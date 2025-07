Exposição de Re Henri no MAES reflete sobre luto, recomeço e transformação por meio da arte

A artista plástica e psicanalista Re Henri apresenta sua nova exposição individual “O fim me parece o nascer do sol” no Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), em Vitória, a partir do dia 19 de agosto. A mostra, que segue até o dia 19 de outubro com entrada gratuita, reúne obras criadas a partir de materiais como espuma, isopor e concreto, explorando os temas da morte, luto e do recomeço.

Com curadoria de Neusa Mendes, a exposição parte de experiências pessoais da artista durante a pandemia da Covid-19 e retoma o luto pela morte de seu pai, em 2015. A artista utiliza fragmentos de espuma de sua própria cama e estruturas em isopor, materiais que remetem à dor e à reconstrução. A pesquisa também estabelece um paralelo com a bomba atômica que devastou Hiroshima, cidade que sofreu o ataque no mesmo dia do nascimento do pai da artista, 06 de agosto de 1945.

As obras apresentam o amarelo-ouro como protagonista visual, simbolizando o sol, a luz e a transição entre ruína e restauração. A frase “pensei que o sol havia caído diante dos meus olhos”, dita por uma sobrevivente de Hiroshima, conecta-se diretamente à experiência de Re, que, após a morte do pai, passou a noite em claro e foi surpreendida pela luz do amanhecer, um momento descrito por ela como de acolhimento e transformação.

Desenvolvida ao longo de cinco anos, a pesquisa resultou em peças de escala humana que propõem uma relação direta com o corpo do espectador. A exposição também marca o retorno da pintura à produção de Re Henri, que começou sua trajetória artística ainda na infância com esse suporte.

Esta é a segunda exposição individual da artista, que já participou de importantes coletivas como 20/20 (Museu Vale) e A Cidade Sou Eu (OÁ Galeria). Re Henri também foi premiada pelo programa Respiros do Itaú Cultural durante a pandemia. Ao longo de oito anos de carreira, desenvolveu 15 séries e mais de 200 objetos, explorando materiais diversos como espuma, acrílico, metal, pedras e pêlos.

Além de artista visual, Re Henri atua como psicanalista e pesquisa as relações entre criação, afetação psíquica e corporeidade. Com formação em instituições, como o Instituto Tomie Ohtake e o Parque Lage, sua produção é marcada por influências de artistas, como Louise Bourgeois, Adriana Varejão, Rosângela Rennó e Anselm Kiefer.

A exposição é realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 09/2023 da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço:

Exposição “O fim me parece o nascer do sol’’

Data: 19 de agosto a 19 de outubro

Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)

Entrada gratuita

Saiba mais: Instagram @ofimmepareceonascerdosol | Site Re Henri

