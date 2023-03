Exposição ‘Aves de Caetés’ segue em exibição no Parque Estadual do Forno Grande até sexta-feira (10)

Quem quiser conferir a exposição fotográfica “Aves de Caetés”, em exibição no Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, tem até esta sexta-feira (10) para visita-la. A mostra está aberta todos os dias, das 8h às 17h, na Unidade de Conservação (UC). São 30 fotografias de aves silvestres que representam uma pequena parte da grande diversidade de pássaros da Mata de Caetés. A entrada é gratuita.

As fotos são de aves que chamam atenção pelas cores como, por exemplo, a saíra-militar, a saíra-beija-flor, o gavião-pato e o gavião-pega-macaco, além de aves raras, como a saíra-apunhalada, e tucanos, beija-flores, entre outras. Em cada imagem, o visitante encontra um QR-Code que, ao apontar o celular, o direciona para uma página com informações completas sobre cada uma das aves, podendo, inclusive, ouvir o canto delas.

A Mata de Caetés está situada no limite dos municípios de Vargem Alta, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo e Alfredo Chaves, e é umas das áreas mais ricas em aves do mundo. Os pesquisadores do Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada (PCSA) contabilizaram 362 espécies de aves só na Mata de Caetés, sendo que seis delas estão ameaçadas de extinção, com destaque para a saíra-apunhalada, que tem apenas 22 indivíduos e é a espécie-alvo do PCSA.

Além disso, a Mata de Caetés é uma região riquíssima em biodiversidade e classificada internacionalmente como uma área importante para a Conservação de Aves (Important Bird Area ES-07) pela BirdLife International e se situa entre os Parque Estaduais da Pedra Azul e do Forno Grande.

A exposição é realizada pelo Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada e o Instituto Marcos Daniel (IMD), contando com o apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). As fotos são de autoria de Gustavo Magnago e Gabriel Bonfá.

A mostra é também é uma forma de comemorar a criação de mais uma área protegida na região, a Reserva Kaetés, criada pelo Instituto Marcos Daniel, em parceria com duas organizações internacionais, a Rainforest Trust e a American Birds Conservancy.

A Reserva Kaetés, que protege parte do território da saíra-apunhalada, se situa no município de Castelo, na região de Braço do Sul, e faz parte da Mata de Caetés. Com a criação da Reserva Kaetés, aproximadamente 50% do território conhecido da saíra-apunhalada na Mata de Caetés estão protegidos dentro de reservas privadas.

Serviço:

Exposição fotográfica “Aves de Caetés”

Data: até 10/03

Horário de visitação: todos os dias, das 8h às 17h

Local: Parque Estadual Forno Grande

Endereço: Estrada Rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo-ES

A entrada é gratuita.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591

[email protected] / [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: Governo ES