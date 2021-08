Exportações do agronegócio atingem US$ 11,3 bi em julho e tem salto de 15,8%

Sophia Bernardes Exportações do agronegócio brasileiro atingem US$ 11,3 bi em julho e tem um salto de 15,8%

Em julho deste ano, as exportações do agronegócio atingiram US$ 11,29 bilhões, tendo um salto de 15,8% em comparação com o mesmo período em 2020. Desta forma, o resultado foi estimulado pela valorização dos preços das commodities.

O valor dos produtos agropecuários exportados pelo Brasil aumentou 28,5% em relação à base anual, corrigindo a queda de 9,9% na taxa de quantum das exportações.

Montante histórico do agronegócio

Logo, embora o volume exportado tenha despencado, a alta nos preços internacionais dos produtos valorizou esses números, resultando em um montante histórico, segundo o Ministério da Agricultura.

Desse modo, o documento expôs os embarques do principal produto de exportação no país, a soja. O item subtraiu 10 milhões de toneladas em julho de 2020, indo para 8,7 milhões de toneladas neste ano.

Contudo, utilizando a mesma base de comparação, o preço médio sofreu uma grande alta. Ou seja, o saldo exportado saltou para US$ 4 bilhões.

