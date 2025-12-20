Exportações de carne bovina devem superar R$ 100 bilhões este ano

As exportações brasileiras de carne bovina renderam cerca de R$ 93 bilhões entre janeiro e novembro de 2025, alta de quase 40% em relação ao mesmo período de 2024, com embarque de 3,51 milhões de toneladas, 19% acima do ano anterior. A estimativa da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), entidade que representa a indústria de abate e processamento de carne, é fechar 2025 com algo em torno de R$ 101 bilhões em receitas e perto de 4 milhões de toneladas exportadas.​

Só em novembro, o faturamento ficou em aproximadamente R$ 10,5 bilhões, resultado de 361,9 mil toneladas embarcadas, avanço de 50% em valor e 30% em volume frente a novembro de 2024.​

A China segue disparada na liderança: comprou cerca de R$ 45 bilhões em carne bovina do Brasil até novembro, com 1,5 milhão de toneladas, e hoje responde por 54% das vendas brasileiras de carne in natura. O preço médio para o mercado chinês gira em torno de R$ 30 mil por tonelada, quase 20% acima da média do ano passado.​

Os Estados Unidos, mesmo com tarifas extras entre agosto e novembro, já somam algo próximo de R$ 10,6 bilhões em compras no ano, mantendo o posto de segundo maior mercado. A União Europeia aparece em seguida, com cerca de R$ 5,3 bilhões em receita e mais de 116 mil toneladas importadas, pagando um dos maiores preços do mundo: algo como R$ 47 mil por tonelada.​

No total, a carne bovina brasileira chegou a 179 países em 2025, e 137 deles aumentaram as compras em relação a 2024, consolidando o Brasil como principal fornecedor global de proteína vermelha.

Fonte: Pensar Agro