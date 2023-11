Expo Favela: Maior evento de inovação da América Latina chega ao Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, estará presente na Expo Favela, que acontece neste fim de semana. Pela primeira vez em terras capixabas, a Expo Favela Innovation, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina, ocorre nesta sexta-feira (24) e sábado (25), das 8h às 21h, em Vitória. A proposta é proporcionar visibilidade para iniciativas da comunidade, promovendo encontros com investidores, gerando empreendimentos e oportunidades por meio da conexão com moradores de comunidades.

Não apenas como feira de investimentos, a Expo Favela também conta com workshops, exposições, pitches de startups, debates, cursos, shows, desfiles e demais produções de moradores de comunidades. Idealizada pela Central Única das Favelas (CUFA), criada a partir da união de jovens de várias favelas brasileiras, a Expo Favela tem como objetivo defender a população da favela, realizando ações como prática de esporte, cultura, empreendedorismo e lazer.

Referências na área do empreendedorismo e de movimentos sociais estarão presentes na feira. Juliana Santos, consultora de desenvolvimento educacional; Rogerio Salume, fundador da Wine; e Adriana da Silva, presidente da União Negras e Negros pela Igualdade do Espírito Santo (UNEGRO-ES), apresentarão ideias durante o evento. “É de suma importância a presença do Governo do Estado em eventos como este, para que haja uma aproximação da população com a área da inovação, buscando ao máximo sua democratização”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O evento sugere possibilidades, com a chance de concorrer a investimentos, aceleração na Escola de Negócios da Favela, participar de um reality show em parceria com a TV Globo e várias outras oportunidades, destacando a possibilidade do networking e da formulação de novas relações e parcerias profissionais. A feira ocorre no Centro de Eventos Ferrari em Santa Lúcia, Vitória.

Serviço:

Dias: 24 e 25/11 (sexta-feira e sábado);

Horário: 8h às 21h;

Local: Centro de Eventos Ferrari;

Endereço: Rua Contante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória-ES.

