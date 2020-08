Explosão no Líbano: o que se sabe até agora e o que falta descobrir

“Esta manhã, ele tentou conhecer a garota para fazer sexo e foi preso.”, afirmou a polícia

Um homem de Oklahoma enviou fotos explícitas para alguém que ele pensava ser uma menina de 14 anos e tentou se encontrar com a adolescente para fazer sexo.

Aaron James Hernandez, 26, foi preso na segunda-feira pelo Gabinete do Xerife do Condado de Tulsa durante uma operação armada criada por um investigador disfarçado, disseram funcionários do departamento.

“Na verdade, era um detetive”, twittaram .”Esta manhã, ele tentou conhecer a garota para fazer sexo e foi preso.”

Hernandez, que foi identificado pelas autoridades como professor local, estava sendo contratado pelas Escolas Públicas de Tulsa, mas ainda não havia sido “oficialmente empregado” no distrito, relata o Tulsa World .

“Embora essa pessoa tenha concluído as etapas necessárias em nosso processo de contratação – incluindo uma verificação de antecedentes – ele nunca foi oficialmente contratado pelas Escolas Públicas de Tulsa e nunca interagiu com nenhum de nossos alunos como funcionário das Escolas Públicas de Tulsa”, disseram as autoridades distritais.

Veja o vídeo da ABC , canal 8.

Desde então, a oferta de emprego do distrito a Hernandez foi rescindida “dada a natureza das acusações”, disseram autoridades.

As conversas entre Hernandez e o policial disfarçado começaram no aplicativo de mensagens Whisper e continuaram no Snapchat, de acordo com um relatório de prisão obtido pelo jornal.

Hernandez, um recém-formado, estava prestes a começar a trabalhar na Booker T. Washington High School neste outono como professor do primeiro ano, informa o WTUL .

As trocas de mensagens nas mídias sociais entre o ‘investigador’ e Hernandez começaram em 22 de julho, alegam os deputados.

“Obviamente, você pode ver que não demora muito de 22 de julho a [segunda-feira] para desenvolver evidências suficientes para fazer uma prisão aberta”, disse o sargento do condado de Tulsa. Mike Moore disse à estação.

Quando Hernandez percebeu que não era uma jovem garota com quem ele supostamente tentava se encontrar para fazer sexo, ele começou a se comportar de forma “alterada””, disse Moore.

“Agiu de maneira consistente com suposta adolescente, e só descobriu pois entramos em contato com ele, por que o impedimos, o que ele estava fazendo lá”, disse Moore. “Então é isso que eu quero dizer, ele sabe a seriedade das acusações que vai enfrentar.”

Hernandez, que enfrenta agora acusações, incluindo uma proposta lasciva a um menor e solicitando que um menor pratique atos obscenos, permaneceu preso no condado de Tulsa na terça-feira e foi estabelecida a fiança de US $ 25.000, mostram os registros da prisão.

(*O Dia)