Connect with us

Agricultura

Explosão em silo expõe risco de incêndios na armazenagem de grãos

Published

1 hora ago

on

A explosão registrada em um silo da cooperativa Coopermota, em Cândido Mota (226 km da capital, São Paulo), reacende um alerta recorrente no setor agroindustrial: o risco estrutural e operacional associado a unidades de armazenagem de grãos. O acidente, que deixou ao menos cinco trabalhadores feridos — um deles em estado grave —, ocorreu em uma estrutura subterrânea da unidade e foi seguido por incêndio. O impacto foi sentido em diferentes pontos da cidade, e parte do silo ficou destruída.

Casos como esse não são isolados. Explosões e incêndios em silos estão entre os acidentes industriais mais recorrentes no agronegócio, sobretudo em períodos de maior movimentação de carga, secagem e beneficiamento de grãos. As ocorrências costumam estar associadas à combinação de três fatores: poeira combustível em suspensão, fonte de ignição e ambiente confinado.

Poeira: o combustível invisível

Grãos como milho, soja, trigo e arroz liberam partículas finas durante transporte, secagem e armazenamento. Essa poeira, quando acumulada em ambientes fechados, pode se tornar altamente inflamável. Em determinadas concentrações, basta uma faísca, atrito mecânico, descarga eletrostática ou superaquecimento de equipamentos para desencadear uma explosão.

O fenômeno é conhecido como explosão de pó combustível. Em silos, a reação pode ser particularmente violenta porque ocorre em ambiente confinado, o que potencializa a pressão interna. Em estruturas subterrâneas, como a atingida em Cândido Mota, o risco tende a ser ainda maior devido à ventilação limitada.

Além da poeira, gases podem se acumular durante o processo de fermentação ou deterioração dos grãos, especialmente quando há umidade excessiva. Metano e monóxido de carbono figuram entre os principais riscos. O monóxido é especialmente perigoso por ser incolor e inodoro, podendo provocar intoxicação sem sinais prévios evidentes.

Frequência e vítimas

Não há um banco de dados público consolidado e específico apenas para explosões em silos no Brasil, mas levantamentos de entidades do setor e dados de fiscalização do trabalho indicam que acidentes em unidades armazenadoras — incluindo explosões, incêndios e soterramentos — resultam, em média, em dezenas de ocorrências por ano no país. Especialistas em segurança industrial estimam que episódios com vítimas fatais ou feridos graves sejam registrados anualmente, sobretudo em regiões de forte produção agrícola como Centro-Oeste, Sul e interior de São Paulo.

Globalmente, organismos internacionais que monitoram explosões de poeira registram dezenas de casos por ano em instalações agroindustriais. O padrão técnico das ocorrências é semelhante: falhas de manutenção, deficiência em sistemas de exaustão, acúmulo de resíduos e descumprimento de protocolos de segurança.

Protocolos de prevenção

A prevenção envolve medidas técnicas e operacionais rigorosas. Entre as principais exigências estão:

  • Sistemas de ventilação e exaustão adequados, para evitar a concentração de poeira e gases;

  • Monitoramento contínuo de temperatura em esteiras, elevadores e secadores, reduzindo o risco de superaquecimento;

  • Limpeza periódica das estruturas internas, impedindo o acúmulo de partículas inflamáveis;

  • Aterramento elétrico e controle de eletricidade estática;

  • Planos de emergência e treinamento de trabalhadores para evacuação rápida e atuação inicial em caso de foco de incêndio.

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho tratam da segurança em espaços confinados e do manuseio de inflamáveis, mas a fiscalização é um desafio diante da dimensão da malha armazenadora brasileira, que soma milhares de unidades.

Ambiente de risco permanente

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo, e a expansão da capacidade de armazenagem não ocorreu, em muitos casos, no mesmo ritmo da modernização tecnológica. Estruturas antigas, sobrecarga operacional na safra e pressão por produtividade elevam a exposição ao risco.

No caso da unidade da Coopermota, o local permanece interditado para avaliação técnica. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a hipótese inicial é de superaquecimento de esteiras no sistema de armazenagem, um dos gatilhos mais comuns para ignição em ambientes com alta concentração de poeira.

Enquanto as causas são apuradas, o episódio reforça uma constatação conhecida no setor: silos são estruturas essenciais para a cadeia do agronegócio, mas operam sob um equilíbrio delicado entre eficiência produtiva e risco industrial. A negligência em qualquer elo desse sistema pode ter consequências imediatas — e potencialmente fatais.

Fonte: Pensar Agro

Comente Abaixo
Related Topics:
Agricultura2 minutos ago

Simpósio da Famato debate alta nas recuperações judiciais e disputas fundiárias

Começa nesta segunda-feira (02.03), em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o I Simpósio Segurança Jurídica nas Cadeias Produtivas do Agronegócio,...
Agricultura2 minutos ago

Exportações atingem R$ 6,36 bilhões e somam 11,5% do total nacional

O agronegócio mineiro abriu o ano com um indicador que sintetiza seu perfil exportador: o valor médio por tonelada embarcada...
Estadual2 minutos ago

Série infantil capixaba estreia na TVE

Deixem a criançada na frente das telas — pelo menos na da TVE! A emissora estreia nesta segunda-feira (02) a...
Variedades4 minutos ago

Amor depois dos 40 | Geração X é a mais satisfeita com a vida amorosa e sexual 

Estudo mostra que maturidade aumenta o bem-estar nos relacionamentos e reforça a procura por modelos mais claros e sem pressão...
Estadual11 minutos ago

Casagrande confirma saída do governo para disputar vaga no Senado

Governador anunciou nesta segunda-feira (2) que deixará o cargo até 4 de abril para concorrer às eleições O governador do...
Política32 minutos ago

Produtores de Conceição do Castelo recebem 3 mil mudas de cacau

Onze produtores rurais de Conceição do Castelo receberam quase 3 mil mudas de cacau na manhã desta segunda-feira (2). A...
Entretenimento32 minutos ago

Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’

O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...
Versão Impressa2 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus6 horas ago

Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus

Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
São Mateus1 dia ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus2 dias ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...

Regional

Regional3 horas ago

Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES

Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...
Regional4 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional4 dias ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...

Estadual

Estadual1 hora ago

Sedu divulga orientações de acessibilidade para estudantes da Educação Especial nas Avaliações Estaduais

A Secretaria da Educação (Sedu) disponibilizou à Rede Pública Estadual de Ensino orientações específicas de acessibilidade destinadas aos estudantes que...
Estadual1 hora ago

Caminhada litorânea em Piúma marca integração à Rede Capixaba de Trilhas

A segunda edição da Caminhada Litorânea “Do Ághá ao Gambá” ocorreu no último sábado (28), consolidando a integração de Piúma...
Estadual1 hora ago

Detran|ES abre inscrições para palestra ‘Prevenindo Crime de Trânsito’

Com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito e preservar vidas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES)...

Nacional

Nacional5 horas ago

Falsa rifa | Dupla usa exames e foto de criança com câncer para lucrar

As mulheres afirmavam que o dinheiro seria usado para o tratamento da criança, mas não repassavam o valor à família...
Nacional5 horas ago

Pagamento do 13º do INSS pode ser antecipado; veja quem tem direito

Governo federal avalia antecipar o 13º salário, repetindo o modelo adotado há alguns anos O governo federal estuda antecipar o pagamento...
Nacional5 horas ago

Casal é flagrado em ato sexual em praça pública e acaba preso

Um casal, ambos de 35 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (24) suspeito de praticar ato obsceno no Centro...

Policial

Policial3 dias ago

Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
Policial3 dias ago

PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Policial3 dias ago

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento2 horas ago

Giovanna Ewbank se despede de fevereiro com fotos ao lado dos filhos: ‘Tchau’

“Adeus, fevereiro; olá, março!” Foi assim que Giovanna Ewbank, de 39 anos, marcou a virada do mês nas redes sociais....
Entretenimento5 horas ago

Juliette da empinadadinha em moto de R$ 139 mil e impressiona: ‘Arrasa, essa skin

A cantora e influenciadora Juliette, de 36 anos, mostrou que também gosta de adrenalina ao surgir pilotando uma potente BMW...
Entretenimento6 horas ago

Aline Campos vive fase de recomeços após saída do BBB 26: ‘Abriu portas inesperadas’

A vida de Aline Campos mudou após sua rápida passagem pelo Big Brother Brasil 26. Primeira eliminada, a atriz de...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Plenário vota urgência para projeto que autoriza operação de crédito

Os deputados estaduais votam, nesta segunda-feira (2), requerimento para que tramite em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de...
Política2 horas ago

Polese busca reduzir taxa de vistoria de projetos em áreas de rodovias

Por meio do Projeto de Lei (PL) 840/2025, o deputado Lucas Polese (PL) pretende alterar dispositivos da lei estadual (10.782/17)...
Política2 horas ago

Autismo: projeto cria equipe para diagnóstico na rede pública

O diagnóstico precoce pode garantir um encaminhamento adequado ao tratamento multidisciplinar da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA),...

Esportes

Esportes14 horas ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Esportes15 horas ago

Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da...
Esportes15 horas ago

Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por...

Mais Lidas da Semana