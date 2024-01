Explosão em hotel na cidade de Fort Worth, Texas, deixa 11 feridos

/ Glenn Elman/Corpo de Bombeiros de Fort Worth Explosão em hotel no Texas deixa feridos e uma pessoa desaparecida

Uma explosão em um hotel em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos, deixou ao menos 11 pessoas feridas e grandes pedaços de um edifício espalhados no centro da cidade. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (8). As informações são da CNN.

Uma das vítimas está em estado crítico, e outras duas em condição grave. Há uma pessoa desaparecida.

Como foi a explosão

Segundo o Corpo de Bombeiros de Fort Worth, houve um vazamento de gás, mas ainda não é possível confirmar se foi essa a causa da explosão. Obras estavam acontecendo no local.

O acidente aconteceu no Sandman Signature Fort Worth Downtown Hotel, de acordo com Craig Trojacek, porta-voz dos bombeiros. O edifício está localizado perto da prefeitura e do centro de convenções da cidade.

Uma imagem da WFAA, rede afiliada da CNN, mostra destroços na rua em frente ao prédio. Partes da fachada do edifício haviam sido arrancadas na explosão.

Fonte: Internacional