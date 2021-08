Explosão de sexo: verão pós-vacina promete ser quente

O isolamento social acabou deixando muita gente na seca. Entre os casais, muitos tiveram problemas sexuais devido à convivência no confinamento. Com os filhos em casa, a cama esfriou. Os solteiros que seguiram os protocolos de distanciamento, viveram um celibato forçado.

No ano passado, pesquisas internacionais mostraram que nos Estados Unidos, Ásia, Austrália e Reino Unido, quase 60% dos adultos reduziram o número de parceiros e a frequência sexual devido ao lockdown. No Brasil não foi diferente.

Por outro lado, alguns casais aproveitaram para apimentar a relação, e solteiros usaram a imaginação recorrendo ao sexting, ao sexo virtual e abusaram dos brinquedos sexuais.

Mas agora, conforme as regras de distanciamento estão sendo flexibilizadas em países do Hemisfério Norte, especialistas prevêem uma “explosão sexual”. Isso porque nesses locais, a maior parte da população já está vacinada. E o retorno do namoro físico levou a um aumento na venda de contraceptivos, lubrificantes, preservativos e brinquedos sexuais.

Historicamente, após um período de privação, as pessoas tendem a querer compensar o tempo perdido. E as projeções são de libertinagem sexual.

40 graus

Os europeus e norte-americanos, devidamente vacinados, já estão vivendo um verão quente. E não estamos nos referindo às altas temperaturas dos termômetros que algumas vezes batem os 40 graus. Isso porque, o chamado verão do amor está sendo uma explosão de encontros. Desde o ano passado, especialistas falavam em um período pós-pandêmico no estilo dos “loucos anos 20”, a década após a Primeira Guerra Mundial e pós Gripe Espanhola marcada por grandes avanços de liberdade social e sexual.

Novo normal: vem aí a explosão do sexo

Mas e no Brasil? O que nos espera para o tão aguardado período pós-vacina? De acordo com a ginecologista especializada em sexologia, Tatielle Teixeira Lemos, podemos esperar por aqui uma “explosão do sexo” e isso é fisiológico e natural. Com os solteiros há mais de um ano suportando um período de privação de contato físico, a próxima temporada tem todos os ingredientes para ser caracterizada pela libertação e luxúria reprimida: “Com a vacinação, e as pessoas podendo se encontrar, vai acontecer uma reativação da busca dos encontros sexuais. Esse aumento vem principalmente para os solteiros, que vão retomar a vida sexual mais ativa”, explica.

Réveillon, Carnaval e muito mais

A especialista lembra que o Brasil é considerado um país sexualmente ativo: “As pessoas são mais próximas, gostam de abraçar e beijar”, comenta. E a euforia dos encontros não será reservada apenas para as grandes festas: “Assim que a população estiver vacinada e tiver um controle melhor da pandemia, a tendência é realmente a explosão sexual. Já podemos ver agora os bares e as festas voltando a acontecer aos poucos e reunindo o público solteiro e sexualmente ativo”, explica.

Para a diretora da rede social adulta brasileira Sexlog, Mayumi Sato, a expectativa é de muitos encontros e festas: “As pessoas vão finalmente realizar fantasias que vêm sendo desejadas há mais de um ano. Para plataformas como o Sexlog, percebemos o aumento da demanda por conectar pessoas com desejos e interesses em comum. Agora, fatores como proximidade e disponibilidade, voltam a ser fundamentais. Se durante a fase mais crítica da pandemia fomos uma válvula de escape e entretenimento, agora voltamos ao nosso objetivo inicial: um lugar para marcar os encontros”, finaliza.

(*Metrópoles – Pouca Vergonha)