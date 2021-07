Explosão de ônibus no Paquistão mata 13, incluindo 9 chineses

Uma explosão em um ônibus matou 13 pessoas no norte do Paquistão nesta quarta-feira (14), incluindo nove chineses. Pequim disse ser um ataque a bomba, mas Islamabad considerou ser uma falha no veículo.

Dois soldados paquistaneses também estavam entre os mortos depois que a explosão fez o ônibus cair de um barranco, disseram fontes do governo local e da polícia à agência de notícias Reuters.

Engenheiros chineses e operários da construção civil paquistaneses trabalham há vários anos em projetos hidrelétricos como parte da iniciativa Cinturão e Rota de Pequim, na província ocidental de Khyber-Paktunkhwa, onde ocorreu a explosão.

A embaixada da China no Paquistão confirmou que seus cidadãos morreram. Classificando a explosão como um ataque a bomba, mas não dando mais detalhes, o Ministério das Relações Exteriores chinês ofereceu condolências e pediu uma investigação completa e proteção de seu pessoal e projetos.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que uma falha mecânica causou um vazamento de gás que levou à explosão.

No entanto, uma importante autoridade da polícia da província, o inspetor-geral Moazzam Jah Ansari, disse anteriormente à Reuters que havia suspeita de crime. “Parece sabotagem”, afirmou ele.

Uma autoridade administrativa da região de Hazara, que pediu para não ser identificada, afirmou que o ônibus transportava mais de 30 engenheiros chineses para a represa Dasu, no Alto Kohistan.