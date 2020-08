Explosão causada por vazamento de gás deixa morto e feridos nos EUA; veja vídeo

Fox News/Reprodução Explosão foi causada por vazamento de gás

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas após uma explosão causada por um vazamento de gás destruir casas em uma área residencial de Baltimore, nos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com o corpo de bombeiros local, pelo menos cinco pessoas estavam dentro das três residências no momento da explosão, entre elas, crianças. A explosão ocorreu por volta das 10h30 (11h30 no horário de Brasília). Ainda há vítimas presas sob os escombros, uma delas se comunica com o resgate por meio de gritos.

Cães farejadores foram enviados ao local para tentar achar mais vítimas. A identidade da pessoa que morreu no acidente não foi revelada, mas, segundo a polícia, é uma mulher adulta.

Como a explosão foi causada por um vazamento de gás, parte do local foi evacuada pouco após o acidente. Veja, abaixo, vídeo do momento seguinte à explosão:

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt — UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020