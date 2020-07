“Explodindo amor”, diz Nathalia Dill no quarto mês da gravidez

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar





O “Programa da Maísa” exibido neste sábado (25) teve Pabblo Vittar como convidada. Durante um bate-papo, a drag queen relembrou algumas perguntas indiscretas feitas em encontros amorosos que ela já teve. Em um deles, a pessoa chegou a peguntar como a artista faz para esconder seu órgão genital durante suas performances.

“A pior coisa da vida é você ir para um date e a pessoa ficar perguntando: “Qual seu próximo single? Deixa eu calçar seu sapato? Quantas perucas você tem? Como faz para esconder o…?”, desabafou Pabblo, levando Maísa às gargalhadas.

“Isso acontecia muito, hoje em dia não. Saio com pessoas que não vão querer saber nada sobre este meu universo”, revelou a drag. O programa também contou com o DJ Alok, a influenciadora Taynara OG e a cantora Simone, dupla com Simaria.