Expert revela técnica infalível para um primeiro encontro perfeito

De acordo com a professora de ciências comportamentais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Tara Swart, olhar no olho esquerdo de alguém pode ajudar na ligação emocional. Para explicar, ela citou uma mãe segurando seu bebê, dizendo que os laços emocionais são formados pela primeira vez através dos olhos.

“A maioria das pessoas é destra, então segura o bebê no braço esquerdo para que possa usar a mão dominante para fazer coisas. Isso significa que quando você olha para o seu bebê, seu olho direito está olhando para o esquerdo dele e a interação do nervo óptico está circulando pelo cérebro”, disse ao podcast The Diary of a CEO.

Ela, então, ressaltou que olhar para o olho esquerdo de uma pessoa aciona a parte do cérebro responsável pela emoção. “Isso impacta a amígdala cerebral, de onde vêm as emoções. É esse ciclo de ressonância emocional que faz parte do vínculo entre mãe e bebê”, acrescentou.

Swart não é a única a falar isso. Olhar no olho esquerdo é uma prática usada no tantra, uma técnica milenar da Índia que promete melhorar a conexão entre o casal e proporcionar mais prazer antes, durante e depois das relações sexuais, incluindo orgasmos intensos e prolongados.