Expert ou iniciante? Ser bom de cama não tem a ver com o número de relações

A sexóloga, Julia Cepada , da plataforma Share Your Sex , explica que não tem a ver com o número de relações que a pessoa já teve, mas com o conhecimento: “Ser bom de cama é mais sobre ter educação sexual, ter autoconhecimento, explorar seu próprio corpo, saber estabelecer limites e saber respeitar o limite do outro”, esclarece. E, principalmente, saber como se prevenir.