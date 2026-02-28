“Experiência libertadora”: repórter revela bastidores de clube sexual

Repórter conta que, quando recebeu o convite por e-mail, disse que não resistiu e acabou decidindo “viver a aventura” com o marido

A repórter Devi Jegs, do New York Post, detalhou sua experiência inédita ao aceitar um convite para o Snctm (pronuncia-se Sanctum), considerado o clube sexual mais exclusivo e secreto de Los Angeles. Acompanhada pelo marido, a jornalista explorou o ambiente de luxo e discrição localizado em Hollywood Hills, descrevendo a vivência como uma jornada de autodescoberta e quebra de tabus em um cenário onde o faturamento e a seletividade ditam as regras.

Entenda

Custos elevados: as taxas para sócios variam de US$ 15 mil a US$ 125 mil anuais, garantindo benefícios como segurança particular e áreas VIP.

Privacidade absoluta: o uso de máscaras é obrigatório e smartphones são retidos na entrada para garantir o sigilo dos membros.

Expansão global: nascido em uma residência particular em 2013, o clube hoje possui sede em Nova York e eventos em Miami e outros países.

Critérios rígidos: o acesso exige um processo de seleção minucioso, baseado em um código rigoroso de discrição e consentimento mútuo.

Luxo e misticismo nas colinas de Hollywood

O convite, intitulado “Galeria viva do desejo”, despertou o interesse de Jegs para além da pauta profissional. Segundo a jornalista, a decisão de participar foi tomada em conjunto com seu marido, reforçando que a base do relacionamento sempre foi a comunicação aberta. A preparação para o evento começou dias antes, com o casal buscando sintonizar-se ao clima erótico através da escolha de trajes de gala, máscaras e acessórios de couro.

Ao chegar à mansão de estética minimalista em Hollywood Hills, a 20 minutos do centro de Los Angeles, a atmosfera foi descrita como imersiva, marcada por um forte aroma amadeirado. O público, composto majoritariamente por indivíduos entre 30 e 60 anos — incluindo artistas e grandes empreendedores —, inicialmente apresentava uma postura tímida, que se transformava conforme o evento progredia.

A estrutura do “Sanctum”

Em entrevista concedida à repórter, o diretor administrativo do local, Robert Artes, relembrou as origens do projeto. O que começou como um encontro único e privado evoluiu para uma marca internacional de entretenimento adulto de alto padrão. “Desde a primeira noite, mantivemos o rigor nos trajes e no consentimento”, afirmou Artes.