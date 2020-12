Expectativa para expansão de fintechs é positiva, diz presidente da AfroBusiness

Reprodução Fernanda Ribeiro foi a entrevista da live do Brasil Econômico desta quinta-feira (03)

A presidente da AfroBusiness, Fernanda Ribeiro, disse em entrevista à live Brasil Econômico, do portal iG, nesta quinta-feira (03), que a perspectiva para o crescimento de fintechs no país nos próximos anos é positiva. Para a especialista, o mercado de tecnologia será muito competitivo e dará oportunidades para diversas categorias de públicos.

“Quem sai ganhando com isso é o consumidor, porque tem opção de escolher uma fintech que atende as suas necessidades. Tem fintech pensando na educação financeira de mulheres, empreendedoras, tem fintechs criadas pensando no público LGBTQI+. Vejo um futuro promissor e extremamente nichado”, disse Ribeiro.

Ainda de acordo com a empresária, o aumento da participação de negros no empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento econômico e o aumento da igualdade nesse setor.

A presidente da AfroBusiness ainda trouxe dados preocupantes, entre eles, uma pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que mostra a disparidade de créditos concedidos para os públicos negro e branco. De acordo com o levantamento, em alguns casos, o empréstimo para negros tem recusa três vezes maior do que para brancos.

Fernanda Ribeiro ressaltou que a falta de oportunidades para negros no mercado de trabalho e o descaso das grandes corporações, colaboram para o aumento do empreendedorismo entre esse público.

“Eu gosto de elencar alguns motivos que levam essa pessoa negra a empreender. O primeiro, o desemprego. Eles usam o dom para empreender. O segundo, é a falta de ascensão nas empresas. Se olharmos para as lideranças das grandes corporações, pouquíssimas pessoas negras figuram esse cenário. E o terceiro cenário, é a falta de oportunidade para pessoas negras nessas corporações, por isso elas buscam empreender”, completa.

Na entrevista, a CEO da Conta Black também contou sobre as iniciativas de entidades e fintechs em colaborar para públicos específicos e o perfil dos empreendedores.

Confira a entrevista completa