Existe nariz de rinoplastia? Cirurgião desmistifica ideia da perfeição

Quando o assunto é a estética do nariz, é comum escutarmos frases como “nossa, seu nariz é lindo, parece de rinoplastia” ou ainda “eu amo ter nascido com nariz de rinoplastia”. O “nariz de rinoplastia” referido, geralmente, é fino e possui a ponta arrebitada, o que também vem sendo chamado de Barbie nose, ou nariz da Barbie, em referência ao delicado nariz da icônica boneca. Mas faz sentido falar em “nariz de rinoplastia”? Esse formato se adequa a qualquer rosto? É benéfica a busca por um nariz comum para todas as pessoas?

“A ideia de um ‘nariz de rinoplastia’ não existe. Ou, pelo menos, não deveria existir. Na verdade, esse conceito de que a rinoplastia tem como objetivo conquistar um formato de nariz ‘padrão’ para todos os casos é justamente o que causa os exageros e resultados artificiais que muitos temem quando se trata de rinoplastia”, explica Paolo Rubez, cirurgião plástico, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS).

Segundo o especialista, o objetivo da rinoplastia nunca deve ser enquadrar o nariz em um “padrão” ou torná-lo parecido com o de outra pessoa. “O formato perfeito do nariz é, na verdade, aquele que melhor se adequa às características de sua face e contribui para a harmonia facial, sendo assim exclusivo para cada paciente. Não há como comparar o seu nariz com o de outra pessoa, pois a genética, as características de pele, as estruturas de cartilagem e osso são diferentes e impactam diretamente no resultado”, afirma o especialista. Ou seja, não adianta pedir que o cirurgião modifique seu nariz com base em um desejo pré-estabelecido sem uma avaliação, pois é muito provável que ele estará longe do formato ideal para o seu rosto.

“O formato e tamanho ideal do nariz para cada caso será definido após uma profunda avaliação do cirurgião plástico. Você pode levar referências e expressar seus desejos, é claro. Mas é preciso ter expectativas realistas sobre o resultado da cirurgia. O papel do cirurgião é ouvir, oferecer conselhos e ajudar a definir o formato ideal para cada paciente de modo que o resultado seja satisfatório”, diz o Rubez.

E, nessa busca pelo nariz ideal, é fundamental que você esteja disposto a escutar seu médico. Em alguns casos, é possível até mesmo que o cirurgião não recomende a rinoplastia como solução, mas sim outra cirurgia, como a mentoplastia ou a perfiloplastia.

“Isso porque, muitas vezes, não é o nariz o responsável pelo incômodo estético, mas sim o queixo, cujo tamanho pode aumentar ou diminuir o tamanho percebido do nariz. Nesses casos, não adianta operar apenas o nariz, sendo recomendada então a realização de uma mentoplastia, que visa tratar o desequilíbrio entre o tamanho do terço médio e do terço inferior da face através da manipulação das estruturas que compõem o queixo”, explica o cirurgião plástico.

“Já quando apenas a realização da rinoplastia ou da mentoplastia não é o suficiente para deixar o paciente satisfeito com seu perfil, o ideal então é a realização da perfiloplastia, que permite tratar queixo e nariz e corrigir a desproporção entre essas estruturas em apenas um único procedimento, ajudando assim a melhorar significativamente a harmonia facial”, acrescenta.

Mas, novamente, apenas quem poderá dizer, de fato, qual a melhor opção para o seu caso é o médico. Por isso, antes de optar por qualquer procedimento, é fundamental passar por uma avaliação com um cirurgião plástico devidamente certificado e experiente. “Para reduzir o risco de exageros e garantir um nariz natural, vale a pena, por exemplo, olhar as redes sociais do médico para observar os resultados de outras rinoplastias já realizadas pelo profissional e encontrar ex-pacientes que possam compartilhar a experiência que tiveram com o cirurgião”, finaliza Rubez.

