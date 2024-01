Exercícios para crianças e adultos praticarem juntos

Yan Krukau/Pexels Focar na respiração, brincar ao ar livre e praticar yoga ajudam no foco e concentração

A rotina estressante e corrida por vezes não permite que o básico seja feito: parar e respirar profundamente. Essa ação, por si só, já ajuda muito na conexão entre mente e corpo, baixando a pressão sanguínea e também a tensão do momento, explica a professora de yoga do Colégio Marista Anjo da Guarda, Tatiana Hultmann Nieweglowski.

Exercícios que envolvem a atenção consciente aos movimentos corporais são chamados de exercícios somáticos e são úteis para manter o equilíbrio emocional ao longo do dia. Tatiana explica que os principais benefícios são físicos e emocionais: “ao perceberem suas realizações físicas, crianças aprendem a acalmar-se e regular suas emoções de maneira saudável. Além disso, práticas como o yoga trazem flexibilidade, desenvolvimento físico e conhecimento corporal”, explica.

Tipos de Exercícios Somáticos para Experimentar com Seus Filhos

Varreduras Corporais

Semelhante à meditação, a varredura corporal traz consciência ao corpo. A criança pode deitar-se ou sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e direcionar a atenção a diferentes partes do corpo. Isso auxilia a explorar sensações quando emoções estão intensas.

Respiração Consciente

Focar na respiração é uma maneira fácil de centrar as crianças. Podem colocar um animal de pelúcia na barriga, respirar suavemente para acalmá-lo e conectar-se ao corpo, promovendo a consciência respiratória.

Yoga

Praticar yoga com as crianças é uma forma divertida de conectá-las ao corpo por meio do movimento. Poses simples, como as saudações ao sol, permitem que as crianças liberem o estresse e se sintam conectadas ao corpo.

Jogo dos Opostos

Um jogo que envolve movimentos opostos para promover a atenção plena. Movimentar os braços em sentidos opostos, simular que é pequeno como uma formiga e em seguida alto como uma árvore. Essa atividade também serve como transição entre atividades, quando crianças oferecem resistência.

Brincadeiras ao Ar Livre

A brincadeira não estruturada ao ar livre é uma forma eficaz de exercício somático. Rir, correr e escalar ajudam as crianças a reconectar-se com seus corpos e regularem emoções.

Fonte: Mulher