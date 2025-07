Exercícios de Kegel | Como “malhar” região pélvica para um sexo gostoso

Ginecologista explica os benefícios e cuidados necessários para praticar técnicas como Kegel que fortalecem os músculos do assoalho pélvico

O prazer feminino, cada vez mais em pauta, tem sido o objetivo de muitas mulheres que buscam melhorar suas vidas sexuais. Para isso, é essencial falar sobre a saúde íntima, incluindo o fortalecimento do assoalho pélvico, que, além de ajudar na sustentação dos órgãos, “turbina” o sexo.

No caso das mulheres e pessoas com vagina, o treinamento do assoalho pélvico é especialmente crucial, porque os músculos dessa região do sistema reprodutor feminino enfraquecem naturalmente ao longo do tempo, ou após certos eventos da vida, como gravidez e menopausa.

A prática ganhou mais popularidade quando celebridades como Rihanna, Kourtney Kardashian e Card B falaram abertamente sobre o assunto. O método dos exercícios de Kegel, por exemplo, é uma das várias formas de “malhar” os músculos do assoalho pélvico, responsáveis pela sustentação da vagina, ânus, bexiga, uretra e toda a cavidade abdominal.

Mesmo que você não esteja passando por nenhuma mudança na saúde sexual ou urinária, os benefícios dos exercícios de Kegel são abundantes. A reportagem conversa com a ginecologista Beatriz Tupinambá que explica que eles são voltados para a musculatura do assoalho pélvico, também conhecida como “músculos do períneo”.

“Essa musculatura serve de sustentação para órgãos como a bexiga, o útero (nas mulheres), o intestino e o reto. Ela também está envolvida no controle da urina, das fezes e na função sexual”, explica.

A maior vantagem de fazer os exercícios, segundo a profissional, é fortalecer os músculos dessa região, melhorando diversos sintomas, como a incontinência urinária (escapes de urina ao tossir, rir ou correr), o prolapso (queda de órgãos pélvicos), o período pós-parto ou a preparação para o parto, além de dores pélvicas e da função sexual.

Como os exercícios de Kegel podem ajudar na vida sexual?

Além de questões médicas, os exercícios de Kegel aumentam a sensibilidade vaginal. “Com o fortalecimento desses músculos, há maior percepção durante o ato sexual, o que intensifica e facilita o orgasmo”, comenta a ginecologista.

“Também melhora a lubrificação, devido à estimulação da circulação sanguínea vaginal, reduzindo dor e desconforto”, acrescenta.

O fortalecimento desses músculos eleva a sensibilidade clitoriana e vaginal, aumenta a intensidade do orgasmo, dá maior estabilidade e conforto durante o sexo e turbina a autoestima. “Um assoalho pélvico forte, mas relaxado, evita espasmos e tensões que causam dor, proporcionando uma melhora significativa da função sexual como um todo”, reforça Beatriz.

Como fazer os exercícios de Kegel?

Exercícios de Kegel e pompoarismo são técnicas que visam fortalecer os músculos do assoalho pélvico, com objetivos e abordagens diferentes.

Segundo a ginecologista, para realizar o método de Kegel, você deve identificar os músculos da região, contraí-los por alguns segundos, relaxar e repetir o processo. Logo depois, contraia esses músculos por cinco a 10 segundos, como se estivesse segurando xixi ou gases. É importante não prender a respiração durante a contração.

As contrações e relaxamentos podem ser repetidas de 10 a 15 vezes, em vários momentos do dia.